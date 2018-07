Britse regering akkoord over aanpak brexit

De Britse premier May is erin geslaagd haar verdeelde regering op een lijn te krijgen over de brexit. Nu moet ze de EU nog overtuigen.

Theresa May zat vrijdag urenlang samen met haar ministers om de knoop door te hakken over de Britse strategie voor de brexit. De spanningen waren de afgelopen dagen hoog opgelopen omdat de hardliners in haar regering dwars lagen.

Maar de premier slaagde erin het verzet in eigen rangen uit te schakelen. 'Vandaag heeft de regering na uitvoerige discussies een gezamenlijke positie bereikt voor de toekomst van onze onderhandelingen met de Europese Unie', zei ze vrijdagavond laat.

Vrijhandelszone voor goederen

De Britten trekken naar Brussel met een voorstel voor een 'vrijhandelszone voor goederen'. Het Verenigd Koninkrijk krijgt de bevoegdheid zijn eigen importtarieven vast te leggen en nieuwe vrijhandelsakkoorden te sluiten.

Ons voorstel zal een vrijhandelszone tussen de EU en Groot Brittannië creëren Theresa May Brits premier

'Ons voorstel zal een vrijhandelszone tussen de EU en Groot Brittannië creëren, dat regels bevat voor handel in landbouw- en industriële producten', zo is te lezen in de verklaring van May. In het Britse voorstel verdwijnt het vrij verkeer van personen.

May en co. spraken ook af dat het parlement zijn zeg krijgt over brexit. Het kan beslissen of het de EU-regels en richtlijnen volgen. En de regering schroeft de voorbereidingen op voor het scenario dat er geen akkoord wordt bereikt voor de brexit.

Eindeloos bekvechten