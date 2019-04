Britse regering in crisisberaad

Premier Theresa May heeft dinsdag vijf uur vrij gemaakt voor crisisberaad in haar regering. Een van de opties zouden vervroegde verkiezingen zijn.

Met nog tien dagen te gaan tot de harde brexit van 12 april, plant premier Theresa May dinsdag een vijf uur lang crisisberaad. Bedoeling is een uitweg te zoeken uit de brexit-impasse, waarbij ook vervroegde verkiezingen een optie zouden zijn.

Maandag verwierp het Lagerhuis opnieuw vier alternatieven op de brexit-deal die premier Theresa May met Brussel onderhandelde. Vorige week werden acht alternatieven weg gestemd. De deal zelf is al drie keer verworpen.

De optie om in een douane-unie met de EU te blijven, kwam maandagavond het dichtst in de buurt van een meerderheid. Maar zo'n scenario zou wellicht opnieuw leiden tot ontslagen in de regering van May en mogelijk een split in de Conservatieve partij. Minister van Handel Liam Fox zei deze week nog dat een douane-unie neerkomt op brexit-verraad.