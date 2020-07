'Britse regering negeerde Russische politieke beïnvloeding'

De Britse autoriteiten bleven te lang blind voor Russische inmenging bij verkiezingen. Dat leert een vernietigend rapport van een parlementscommissie.

Rusland vormt een duidelijk gevaar voor de Britse democratie, maar de regering in Londen slaagde er niet in de bedreiging aan te pakken. Dat blijkt uit een langverwacht rapport over de Russische beïnvloeding in het Verenigd Koninkrijk. Het document werd dinsdag voorgesteld door het Inlichtingen- en Veiligheidscomité (ISC) van het Britse parlement.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Rusland een desinformatiecampagne op poten zette om het referendum in 2014 over Schotse onafhankelijkheid te beïnvloeden. Volgens sommige waarnemers die in het rapport worden aangehaald, zou 'het mogelijk de eerste inmenging in een westers democratisch proces zijn sinds de val van Sovjet-Unie'.

Brexitreferendum

Het was niet mogelijk om te bewijzen dat Rusland ook invloed uitoefende op het brexitreferendum in 2016. 'Niemand in de regering wist of Rusland tussenbeide kwam of het referendum wou beïnvloeden omdat niemand het wilde weten', zei commissielid Stewart Hosie. 'Ze deden zelfs geen moeite om naar bewijzen te zoeken.' Toen de commissie gegevens opvroeg bij de binnenlandse inlichtingendienst MI5 kreeg ze een tekst van amper zes regels binnen.

De parlementscommissie riep de regering van Boris Johnson - een van de boegbeelden van de brexitcampagne - op een diepgaand onderzoek te voeren naar de Russische inmenging. Ze merkte ook op dat het verbazend is dat zo'n onderzoek nog altijd niet is gebeurd. Maar de regering-Johnson liet kort na de vrijgave van het rapport weten dat het een 'beoordeling met terugwerkende kracht' van het brexitreferendum niet noodzakelijk acht.

Relatie met VS

'Het ziet er naar uit dat Rusland het Verenigd Koninkrijk beschouwt als een van zijn belangrijkste doelwitten voor de inlichtingendiensten', waarschuwt het rapport. Volgens getuigen zou het land op de prioriteitenlijst vlak na de Verenigde Staten en de NAVO komen. 'Dit houdt waarschijnlijk verband met de nauwe relaties tussen het VK en de VS.'