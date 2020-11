Britse regering pompt miljarden in 'groene industriële revolutie'

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag een plan ontvouwen om in zijn land een 'groene industriële revolutie' te ontketenen. Door in te zetten op elektrische wagens, windenergie, waterstof en energie-efficiënte gebouwen hoopt hij de CO2-uitstoot tegen 2050 tot nul te herleiden en tienduizenden jobs voor hoogopgeleiden te creëren.

De Britse premier, Boris Johnson, heeft dezer dagen meer hoofdbrekens dan hem lief is. Net als de eerste dit voorjaar geselt de tweede coronagolf zijn land flink. Anderhalve maand voor de laatste banden met de Europese Unie doorgeknipt worden, is er nog altijd geen deal over de handelsrelaties tussen de ex-partners. En in zijn entourage rommelde het de afgelopen dagen ook behoorlijk.

Bijna 16 maanden na zijn aantreden als regeringsleider is de Conservatief dan ook op zoek naar een nieuw elan. In een poging zijn premierschap te resetten pakte Johnson woensdag uit met een ambitieus tienpuntenplan dat zijn land in staat moet stellen de CO2-uitstoot tegen 2050 tot nul te herleiden.

Investeringen

'Het moment is aangebroken voor een groene revolutie met jobs voor hoogopgeleiden die mensen voldoening geeft omdat ze weten dat ze ons land properder, groener en mooier helpen te maken', stelde de Britse premier in een bijdrage in de Britse zakenkrant Financial Times.

Willen Johnson en co. in hun objectief slagen, dan dringen fikse investeringen en een flinke mentaliteitsshift zich op. De Britse regering trekt in elk geval 12 miljard pond (ruim 13 miljard euro) uit voor de groene revolutie. 'De privésector zal tegen 2030 ruim drie keer dat bedrag investeren', maakt Johnson zich sterk.

Dit plan leidt tot de creatie van een kwart miljoen banen voor hoogopgeleiden. Boris Johnson Britse premier

Om zo snel mogelijk zoveel mogelijk Britten in een elektrische wagen te krijgen voert de regering vanaf 2030 een verbod in op de verkoop van benzine- en dieselvoertuigen. Vanaf 2035 gaan ook hybride wagens in de ban.

Wie de volgende jaren overschakelt op een uitstootneutrale of minder vervuilende auto kan een beroep doen op overheidssteun. De staat investeert ook in de installatie van laadpunten voor elektrische voertuigen en in de ontwikkeling en de massaproductie van batterijen voor die wagens.

Jobs voor hoogopgeleiden

Johnson en co. hebben zich daarnaast voorgenomen het openbaar vervoer uitstootneutraal te maken. Daarnaast beloven ze fietsen en wandelen 'attractiever' te maken. Gebouwen, of het gaat om privéwoningen of openbare instellingen, moeten groener en energie-efficiënter worden.

12 miljard pond De Britse regering trekt 12 miljard pond (ruim 13 miljard euro) uit voor de groene revolutie.

Voorts vloeien honderden miljoenen naar waterstof- en windenergieprojecten. De Britse regering heeft ook ruim een half miljard pond veil voor de ontwikkeling van kleinere, properder nucleaire sites en een miljard voor de creatie van industriële clusters gespecialiseerd in het onttrekken van koolstofdioxide aan de atmosfeer.