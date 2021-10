Britse regering roert oorlogstrom over brexit

Het Verenigd Koninkrijk begint een nieuw rondje brexitpoker. Oud-brexitonderhandelaar en minister David Frost dreigt nauwelijks verholen met het opzeggen van het 'vergiftigde' Noord-Ierse protocol en daarmee ook het scheidingsverdrag.

David Frost geldt als een vertrouweling van premier Boris Johnson. Zijn scherpe brexitretoriek maakte hem het voorbije jaar populairder dan ooit. Niet toevallig gaf net Frost dinsdag de voorzet voor een nieuw robbertje vechten met Europa. In een toespraak in Lissabon pleitte hij voor een grondige aanpassing van het scheidingsverdrag, dat in februari 2020 in werking trad. De waarschuwing aan Europa kan tellen: de speech kwam er aan de vooravond van Europese toegevingen om het verkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk vlotter te doen verlopen.

De essentie De Europese Commissie doet woensdag voorstellen om de aanvoer van goederen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk vlot te trekken.

De Britse regering waarschuwt Europa nu al dat die aanpassingen onvoldoende zijn. Oud-brexitonderhandelaar David Frost eist een grote aanpassing van het scheidingsakkoord.

De belangrijkste steen des aanstoots is dat het Europees Hof van Justitie toeziet op de naleving van het Noord-Ierse protocol in het scheidingsverdrag.

Het Britse gepoker kan ontaarden in een heuse handelsoorlog.

Het Ierse protocol in het scheidingsakkoord geeft Noord-Ierland een apart statuut: het volgt nog grotendeels de Europese regels. Om een harde grens en nieuwe conflicten op het Ierse eiland te vermijden worden de douane- en goederencontroles verlegd naar de Noord-Ierse havens in de Ierse Zee. Londen heeft evenwel nauwelijks werk gemaakt van die controles. De afspraken leiden al een jaar tot lege winkelrekken in Noord-Ierland.

De Europese Commissie nam al maatregelen om de toevoer van geneesmiddelen te versoepelen. Woensdag komt ze met voorstellen om de douanecontroles nagenoeg te halveren. Voor Britse producten, zoals gekoelde worsten, volstaat voortaan een label dat ze alleen bestemd zijn voor het Verenigd Koninkrijk.

'Historische fout'

Frost maakt Europa nu duidelijk dat de geplande toegevingen onvoldoende zijn. 'Noord-Ierland is geen Europees grondgebied. Het is onze taak de vrede en welvaart in Noord-Ierland te bewaken', zei hij. Tussen neus en lippen voegde hij eraan toe dat hij niet uitsluit dat Londen het scheidingsverdrag eenzijdig opzegt. 'We moeten terug naar normaal en alle gif eens en voor altijd uit de discussie halen.'

Noord-Ierland is geen Europees grondgebied. Het is onze taak de vrede en welvaart in Noord-Ierland te bewaken. David Frost Minister en oud-brexitonderhandelaar

Frost waarschuwt de Unie voor een 'historische vergissing' als het scheidingsverdrag niet wordt aangepast. De steen des aanstoots is, naast het haperende goederenverkeer met de rest van het Verenigd Koninkrijk, ook het feit dat het Europees Hof van Justitie toeziet op de naleving van de Europese regels in Noord-Ierland. Frost verkiest een internationaal arbitragesysteem, zoals bepaald is in het handelsakkoord dat Brussel en Londen vorig jaar op kerstavond sloten.

Het nieuwe rondje brexitpoker fungeert als bliksemafleider voor de vele problemen waar de regering-Johnson mee kampt, zoals een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs en brandstoffen. Frost beloofde wel de voorstellen van de Europese brexitman Maros Sefcovic grondig te bekijken, maar ver lijkt Europa daar niet mee te springen.

Europa schuwde de voorbije maanden de confrontatie met Londen. Het risico op een nieuwe escalatie is reëel nu Londen luidop spreekt over het eenzijdig opzeggen van het Noord-Ierse protocol. De nieuwe oorlog over visserij tussen het VK en Frankrijk doet ook al geen goed aan de relaties.