Britse regering schakelt leger in om brandstoftekort op te lossen

De Britse premier Boris Johnson wil olietankers van het leger inzetten om het brandstoftekort in het Verenigd Koninkrijk te verhelpen. Zeker de helft van de tankstations in het VK zit zonder brandstof. De oliebedrijven BP en ExxonMobil kondigden aan enkele tankstations te moeten sluiten, omdat ze niet aangevuld raken. Er is volgens BP wel genoeg brandstof beschikbaar, maar het bedrijf slaagt er door het chauffeurstekort niet in die bij de tankstations te krijgen. Die aankondigingen leidden tot lange rijen met hamsteraars aan andere tankstations.