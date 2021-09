Britse regering versoepelt reizen naar VK

Het wordt weer makkelijker om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Een PCR-test is niet meer nodig voor wie gevaccineerd is.

De PCR-test die nu op de tweede dag na aankomst in Engeland vereist is, wordt eind oktober vervangen door een minder dure antigeentest, preciseerde de minister. Reizigers die positief testen, moeten zich afzonderen en een PCR-test ondergaan, zonder bijkomende kosten.

Rode lijst

Met deze vereenvoudigingen zullen 'meer mensen kunnen reizen, hun verwanten zien of zaken doen in de wereld, en meteen ook een duw in de rug van de reisindustrie geven', zei de minister in een mededeling. Hij benadrukte dat acht op de tien volwassenen in het Verenigd Koninkrijk volledig gevaccineerd zijn.