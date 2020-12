Britse sluiting treft Vlaamse exporteurs

D e gevreesde harde brexit is twee weken vroeger dan verwacht gekomen. Meer dan de perikelen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ligt de oorzaak bij een mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus die zich snel verspreidt in Londen en het zuidoosten van Engeland.

Nadat de Britse regering had aangegeven dat het virus ‘out of control’ is, hebben de meeste Europese landen, waaronder België, hun grenzen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk gesloten. Het verbod dat ons land oplegt, werd maandag verlengd en blijft tot vannacht van kracht. Vanaf morgen kunnen mensen met België als hoofdverblijfplaats terugkeren als ze in quarantaine gaan. Wie zijn hoofdverblijfplaats niet in België heeft, mag dan alleen voor een essentiële verplaatsing naar ons land reizen.

Frankrijk laat ook geen vrachtwagens vanuit het VK meer toe, waardoor truckers niet meer met de ferry vanuit Dover in Calais geraken. In de Engelse haven zwellen de rijen van wachtende vrachtwagens aan. De sluiting van de haven treft de Vlaamse exportbedrijven hard, want de haven van Calais is voor hen een belangrijke draaischijf.

Voorproefje

‘Ik vermoed dat het een opeenvolging van opstoppingen en douaniersstakingen wordt. Ik merk dat zelfs grote supermarkten slecht voorbereid zijn. Ik vrees dat het nog een stuk erger wordt’, zegt Domiek Noppe, de CEO van Vergro, een Vlaamse exporteur van groenten en fruit waarvan vier vrachtwagens vastzitten in Engeland. De export van Belgische bedrijven naar het VK was vorig jaar goed voor een kleine 17 miljard euro.

Op een persconferentie gaf de Britse premier Boris Johnson maandagavond aan dat hij de Franse president Emmanuel Macron heeft gesproken over de kwestie en dat hij hoopte dat een oplossing ‘slechts een kwestie van uren’ is. De chaos lijkt een voorproefje van wat te wachten staat als het VK en de Europese Unie tegen Nieuwjaar geen handelsakkoord sluiten.

Ik vrees dat het nog een stuk erger wordt. Zelfs grote supermarkten zijn slecht voorbereid. Domiek Noppe CEO Vergro, Vlaamse exporteur van groenten en fruit

Op 1 januari 2021 loopt de overgangsregeling die op de brexit volgde af en stapt het VK uit de interne markt. Zonder handelsakkoord dreigt de chaos aan de grenzen aan te houden. ‘We hadden ons draaiboek voor de brexit klaarliggen, maar hebben het anderhalve week vroeger in gang moeten zetten’, zegt de CEO van een Belgische vleesexporteur die anoniem wenst te blijven. ‘Er zullen straks lege rekken zijn in de supermarkten in Engeland.’

Lockdown

De Britse regering waarschuwde afgelopen weekend voor de snelle verspreiding van het coronavirus in Londen en het zuidoosten van Engeland. Volgens Johnson is de virusvariant die daar rondgaat tot 70 procent besmettelijker. Om de verspreiding ervan te voorkomen kondigde hij een strenge lockdown af voor beide regio’s. De bevolking kan er, anders dan beloofd, geen kerst vieren in groter gezelschap.

‘Er zijn indicaties dat de coronavariant besmettelijker is, maar dat is nog niet bewezen’, zegt nationaal coronabestrijder Steven Van Gucht. Ook de Duitse viroloog Christian Drosten, een wereldautoriteit over corona, is voorzichtig. ‘Ik ben daar niet zo heel erg bezorg over’, zei hij bij de Duitse radio.