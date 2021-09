Britse soldaten zullen binnen enkele dagen tankstations bevoorraden

De Britse regering schakelt het leger in om de schaarste in de tankstations te verhelpen. Door een tekort aan truckchauffeurs is het al dagen drummen voor brandstof aan de pomp.

De Britse regering stemt er formeel mee in 150 vrachtwagenchauffeurs van het leger in te zetten om de tankstations te bevoorraden. Na enkele dagen opleiding zullen ze de komende dagen de overbevraagde vrachtwagenchauffeurs versterken.

Sinds afgelopen weekend stonden lange rijen aan de tankstations omdat er een gebrek is aan vrachtwagenchauffeurs om brandstof te leveren. Premier Boris Johnson zei toen al dat de regering overwoog het leger in te schakelen . Woensdag kondigde minister van Bedrijven Kwasi Kwarteng de genomen beslissing aan: vanaf deze middag zullen soldaten de tankstations bevoorraden.

Geen crisis

Volgens Kwarteng is geen sprake van een crisis in de Britse brandstofvoorraden, en is de situatie aan het 'stabiliseren'. De Britse Petrol Retailers Association verklaarde dinsdag dat het aantal tankstations zonder voorraad is gezakt tot 37 procent. Dit weekend sprak de organisatie van 50 tot 90 procent.