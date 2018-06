Britse staatssecretaris neemt ontslag op dag van belangrijke brexitstemming

De Britse conservatieven van premier Theresa May zijn verdeeld over een amendement dat het parlement grote macht zou geven over brexitonderhandelingen.

Philip Lee, een staatssecretaris op het Britse ministerie van Justitie en tegenstander van de brexit, stapt op uit de regering-May. 'De reden voor mijn beslissing is de wens van de regering om de rol van het parlement te beperken in de stemming van vandaag', zegt Lee.

Lee voegt zich bij de pro-Europese 'rebellen' binnen de Conservatieve Partij die een amendement willen goedkeuren dat het parlement ongekende macht zou geven over de brexitonderhandelingen, als het parlement de deal met de EU van premier May niet goedkeurt.

Het amendement, omgedoopt tot het 'meaningful vote'-amendement, werd ingediend door de conservatieve Dominic Grieve van het Britse Hogerhuis, traditioneel meer pro-Europees dan het Lagerhuis.

Compromis

De regering stelde een compromis voor, maar de 'rebellen' gaan niet akkoord. Grieve stelde op zijn beurt ook een compromis voor, dat een mildere variant is van zijn eerste voorstel, maar de volledige macht nog altijd naar het parlement overhevelt. De regering heeft voorlopig nog niet haar steun uitgesproken voor dat amendement.

De 'rebellen' willen verhinderen dat premier May in oktober na onderhandelingen met de EU een brexitdeal voorstelt die te nemen of te laten is. Het amendement kan voorkomen dat ze voor de keuze komen te staan tussen dat akkoord of geen akkoord, en dus een harde brexit.

Als het amendement erdoor komt, kunnen de parlementairen zelf de touwtjes in handen nemen als ze het brexitakkoord niet zien zitten en May desnoods terugsturen naar Brussel om opnieuw te onderhandelen.

Hardliner

Premier May is tegen het 'meaningful vote'-amendement omdat ze dan aan handen en voeten gebonden zou zijn tijdens onderhandelingen. Ze roept haar partijgenoten op om de partijlijn te volgen. Ook voorstanders van de brexit zijn tegen, omdat het de brexit kan dwarsbomen.

Sommige 'rebellen' zijn nog niet zeker of ze voor het amendement zullen stemmen. Het risico van het amendement is dat de al wankele positie van May nog meer gedestabiliseerd wordt en uiteindelijk een conservatieve hardliner premier wordt.