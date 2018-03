‘Britten begrijpen nog altijd niet dat ze de EU verlaten'

Theresa May spiegelt Europa de ‘breedste en diepst mogelijke’ relatie voor na de brexit. Keuzes maakt ze niet: ze wil het beste van twee werelden.

Voor de derde keer in een jaar gaf de Britse premier Theresa May gisteren in een grote brexitspeech de marsrichting aan van haar regering. Ditmaal wilde ze duidelijkheid bieden over de toekomstige relaties met de Europese Unie, na de brexit. In de praktijk bevestigt ze enkel wat al genoegzaam bekend was: dat de Britten de Europese Unie én de douane-unie verlaten.

Met vele verwijzingen naar het roemrijke verleden van de ‘grote handelsnatie’ roerde May de nationalistische trom. Het Europese ontwerp van scheidingsverdrag van eerder deze week was de kop van Jut. Dat dit plan de douanegrens met de EU niet aan de Ierse grens, maar wel naar de Ierse Zee verlegt, is voor Londen ‘onaanvaardbaar’ en ‘gaat in tegen de Britse gemeenschappelijke markt’. Een alternatief plan voor de Ierse kwestie legt de Britse premier evenwel niet op de Europese tafel.

Mays beeld van de toekomst bleek een bijwijlen schizofrene aaneenschakeling van loze wensen en dromen. ‘Ik wil de breedste en diepst mogelijke relatie met Europa - een partnerschap dat meer sectoren beslaat en vormen van samenwerking dan welk vrijhandelsakkoord ook ter wereld’, kondigde May aan. Ze riep Europa op er samen werk van te maken.

Maar de toekomstrelatie die May daarop schetste, lijkt heel erg op wat de Britten nu al hebben als lid van de Europese Unie en onderdeel van de Europese vrijhandelszone. May is uit op een ‘aparte’ deal, die in niets lijkt op andere bestaande akkoorden die Europa sloot met landen van buiten de EU. Een deal die tegelijk naadloos aansluit bij de Britse aversie tegen de Europese bemoeizucht.

Britse kersen op de taart

Zo wil Londen na het vertrek uit de interne markt en de douane-unie een zo groot mogelijke toegang behouden tot die Europese markt, zonder douanecontroles en tariefbarrières. Londen zou in dit ideale scenario goederen kunnen blijven uitvoeren naar de EU alsof er geen brexit is geweest.

Ik wil de breedste en diepst mogelijke relatie met Europa - een partnerschap dat meer sectoren beslaat en vormen van samenwerking dan welk vrijhandelsakkoord ook ter wereld. Theresa May Brits premier

May eiste tegelijk het recht op om een eigen Brits handelsbeleid te voeren, tarief- en handelsakkoorden sluiten met andere landen dus. Die eis is in tegenspraak met deel uitmaken van een douane-ruimte met gemeenschappelijk vastgelegde controles en tarieven.

May wil dus de voordelen die Noorwegen, Liechtenstein en IJsland genieten als lid van de Europese Economische Ruimte, zonder de plichten die daarbij horen, zoals de Europese wetgeving volgen, zich onrechtstreeks onderwerpen aan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en meebetalen aan de Europese Unie zonder een vinger in de pap te hebben.

Het handelsakkoord met Canada heeft die ‘Noorse’ verplichtingen niet. Maar het gaat ook veel minder ver op het vlak van markttoegang dan wat de Britten nu hebben.

‘Eigenlijk beseffen de Britten nog altijd niet dat ze de Europese Unie verlaten’, is te horen bij de onderhandelingsteams in Brussel. De brexitman van het Europees Parlement, Guy Verhofstadt (Open VLD), vindt het maar niets: ‘Een diep en speciaal partnerschap krijg je niet door een paar extra kersen op de brexittaart te leggen’.

May wil sectoraanpak

Dat May van twee walletjes wil blijven eten na de brexit, bleek uit de rest van haar speech. Ze wil een sectoraanpak, waarmee ze zelf kan bepalen of ze de Britse regels afstemt op de Europese, of niet. ‘We kunnen bijvoorbeeld kiezen om onze regels inzake staatssteun of concurrentie gelijke tred te laten houden met die van de EU’.

Voor de financiële diensten uit de City of de audiovisuele sector vraagt May het behoud van de toegang tot de Europese markt via een systeem van wederzijdse erkenning. Die sectoraanpak - de kersen uit de taart plukken - wijst Europa al een jaar af. Dat soort oplossingen brengt de samenhang van de interne markt in het gedrang.

May opperde zelfs om deel te blijven uitmaken van enkele EU-agentschappen, die de norm zetten voor de EU, zoals het geneesmiddelenagentschap of het bureau dat over de veiligheid van vliegtuigen waakt.