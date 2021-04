Britten experimenteren met coronapaspoort

Een proef met coronapaspoorten moet nog deze maand van start gaan in het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten hopen dat door invoering van zo'n 'paspoort' in Engeland weer sportwedstrijden, conferenties en andere evenementen gehouden kunnen worden, berichten Britse media.

Britten moeten straks onder meer kunnen laten zien of ze gevaccineerd zijn en of ze recent een negatieve uitslag hebben gehad. Als burgers in de laatste zes maanden positief hebben getest, kan in zo'n paspoort ook worden opgetekend dat ze natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd.