Britten hengelen met nieuw systeem naar beste migranten

De Britse regering stapt het post-brexittijdperk in met een nieuwe migratieregeling. Het systeem met punten bevoordeelt hooggeschoolde migranten die het Engels machtig zijn.

Met het nieuwe migratiesysteem wil premier Boris Johnson een van de centrale brexitbeloften waarmaken en de immigratie vanuit Europa richting het Verenigd Koninkrijk strenger controleren. De maatregel moet de Britse economie ook beter betaalde en productievere jobs opleveren, ten koste van laaggeschoolden. De nieuwe regeling wordt op 1 januari 2021 van kracht.

De Britse regering haalt de mosterd in Australiƫ. Het systeem kent punten toe aan migranten op basis van vaardigheden, kwalificaties en salaris. Wie in aanmerking wil komen voor een job in het VK moet 70 punten behalen. 'Zo zal het aantal immigranten verminderen en kunnen enkel de slimsten en de besten in het Verenigd Koninkrijk komen werken', verklaarde Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken.

Vereisten

Om aan die 70 punten te komen zijn vooral de kennis van het Engels en het niveau van de jobaanbieding doorslaggevend. Enkel jobaanbiedingen met een jaarlijks minimumloon van 25.600 pond (30.770 euro) komen in aanmerking.

Wie een job in een knelpuntsector komt invullen of heeft gedoctoreerd in een wetenschappelijke richting, zoals wetenschappers, ingenieurs of wiskundigen, kan bijkomende punten verdienen. Europese en niet-Europese burgers krijgen een gelijke behandeling. Voor een verblijf van minder dan zes maanden is geen visum vereist.

Ook voor studentenvisa geldt vanaf volgend jaar een puntensysteem. Kandidaat-studenten moeten eerst een voorstel krijgen van een Britse onderwijsinstelling. Ze moeten de Engelse taal machtig zijn en in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien.

Hoe de Britse regering de maatregel in de praktijk zal afdwingen en de illegale migratie zal verhinderen, is niet duidelijk. Het is ook de vraag waar migranten die niet langer in aanmerking komen voor het Verenigd Koninkrijk naartoe zullen gaan.

Bezorgdheden

Niet iedereen is even enthousiast over de nieuwe regeling. Sectoren zoals de landbouw en de gezondheidszorg vrezen dat door het puntensysteem niet alle jobs ingevuld raken, omdat zij vaak werken met laagbetaalde buitenlandse werknemers. Jaarlijks zouden er wel tot 10.000 seizoensarbeiders naar het Verenigd Koninkrijk mogen komen om te helpen in de landbouw.

Ook toplui uit de Britse industrie waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van de maatregel. Ze vrezen dat veel jobs verloren gaan en fabrieken de deuren moeten sluiten. 'Bedrijven moeten afstappen van goedkope arbeidsmigranten', klinkt het evenwel bij de regering.