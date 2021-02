Britten keren stilaan terug naar 'Belgisch normaal'

Dankzij vaccinaties die veel sneller verlopen dan in Europa kan premier Boris Johnson de Britse lockdown versoepelen. De regels worden initieel hooguit wat in België al de norm is.

De Conservatieve Britse premier Boris Johnson heeft maandag een versoepeling van de coronalockdown in Engeland in het vooruitzicht gesteld. De deelstaatregeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland volgen hun eigen beleid. Gespreid over vier fases, waarbij telkens aan een resem criteria voldaan moet zijn, ambieert Johnson tegen midden juni zijn landgenoten weer te laten aanknopen met een ietwat normaal leven. Wie daarin een bewijs ziet dat ook in België de regels losser kunnen, beseft echter best dat het VK, zeker in de eerste fases, hooguit terugkeert naar regels die in ons land al langer gelden.

In Engeland zijn sinds Nieuwjaar ook de kleuter- en lagere scholen dicht. Woon-zorgcentra lieten geen bezoekers meer toe. Winkels gaan er pas in april weer open, kappers ook. Dan is reizen in eigen land ook niet langer verboden.

Pas vanaf 8 maart worden alle Engelse scholen heropend - in Schotland en Wales gebeurde dat maandag wel al deels. Sinds begin januari, toen door de besmettelijkere Britse coronavariant de druk op de gezondheidszorg stilaan onhoudbaar werd, zijn ook alle kleuter- en lagere scholen dicht. Sindsdien mogen Engelsen maximaal één niet-gezinslid ontmoeten, en enkel in de buitenlucht. Dat worden er straks twee, en vanaf 29 maart, bij het begin van de paasvakantie, zes. Een knuffelcontact toelaten in je huis - wat in België gewoon mag - zou pas voor half mei zijn, al mogen dat er dan meteen zes zijn. Woon-zorgcentra mogen ook maar over twee weken opnieuw één bezoeker per inwoner toelaten.

We mogen de vooruitgang waarvoor we zoveel opgeofferd hebben niet tenietdoen. Boris Johnson Britse premier

In de tweede fase, die half april begint, kunnen ook alle niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, weer opengaan. Bij ons was dat al in december. Ook de kappers moeten tot dan wachten. Onze coronakapsels kunnen sinds het valentijnsweekend alweer gefatsoeneerd worden. De Britse pubs en restaurant kunnen dan weer buiten klanten ontvangen, binnen eten en drinken zou pas midden mei kunnen. Tot dan blijft reizen in eigen land verboden. Tegen de zomer zouden grotere outdoorevents weer kunnen. Van een versoepeling van het thuiswerk als norm spreekt Johnson nog niet. Laat staan dat het verbod op internationale reizen opgeheven wordt.

120.000 doden

Ondanks druk in zijn eigen Conservatieve partij om sneller te gaan, is het opvallend hoe Johnsons codewoord 'voorzichtigheid' is. 'We mogen niet de vooruitgang tenietdoen waarvoor we zoveel opgeofferd hebben', aldus de tory. Vorig jaar kreeg hij vaak de kritiek dat de Britse regering een te soepele of optimistische coronastrategie hanteerde. Zo streefde het VK vorig voorjaar, bij het begin van de pandemie, initieel groepsimmuniteit na. De lockdown in het najaar wilde Johnson ook eerst versoepelen tijdens de kerstperiode, tot de realiteit hem inhaalde en de draconische maatregelen van de voorbij twee maanden noodzakelijk werden.

Het VK telt intussen ruim 120.000 coronadoden. Wereldwijd zijn enkel de Verenigde Staten (499.000 doden), Brazilië (246.000), Mexico (180.000) en India (156.000) harder getroffen, in Europa is het veruit de koploper - nummer twee Italië zit aan 96.000 doden. Dat is bovendien een conservatief cijfer. De Britten veranderen vorig voorjaar hun definitie van een coronadode. Enkel wie binnen 28 dagen na een besmetting overlijdt, wordt nog opgenomen in de officiële statistieken.

Succesvolle vaccinatie

Het dagelijkse aantal besmettingen is er wel gezakt tot minder dan een vijfde van de piek rond nieuwjaar, het aantal doden per dag daalde van ruim 1.200 naar zo'n 200. En, essentieel voor de druk op de National Health Service, het aantal ziekenhuisopnames is gehalveerd. Al zitten die nog altijd maar net onder piek tijdens de eerste golf.

De grote reden voor die afnames, en de verklaring waarom Johnson nu manoeuvreerruimte heeft om de lockdown te versoepelen, is de uiterst succesvolle vaccinatiestrategie die het VK sinds begin december heeft uitgerold. Daarmee staat het veel verder dan de lidstaten van de Europese Unie.

17,6 miljoen Britten hebben al een eerste vaccinatie gekregen, 26,3 procent van de bevolking. Wereldwijd doen enkel Israël en de Verenigde Arabische Emiraten het beter. Tegen halverwege april wil de regering dat alle 50-plussers ingeënt zijn. Dit weekend beloofde de premier zelfs dat eind juli alle volwassen Britten een eerste spuitje gekregen zullen hebben gekregen. Initieel gold september als streefdatum.