Britten kunnen vanaf volgende maand om derde prik

Vanaf september zullen zo'n 32 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk een derde dosis van een coronavaccin kunnen krijgen. Dat meldt de Britse krant The Telegraph.

Tot hiertoe bestaat het volledige vaccinatieschema in het VK uit twee vaccindoses. Maar omwille van de verspreiding van de besmettelijkere deltavariant en de na verloop van tijd verwachte afname van de doeltreffendheid van het vaccin, wordt in veel landen een derde dosis overwogen.

Heel wat Britten zouden nu al op 6 september in aanmerking kunnen komen voor zo'n nieuwe, derde prik. Volgens The Telegraph zouden dan 2,5 miljoen nieuwe doses per week worden toegediend.