Britten stevenen af op 'grootste krimp in 300 jaar'

De coronacrisis dreigt een 'blijvende' impact te hebben op de snoeihard getroffen Britse economie. En dan is de nakende brexit nog niet ingecalculeerd.

Met bijna 56.000 coronadoden is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen Europese land, dat wereldwijd alleen de Verenigde Staten, Brazilië, India en Mexico moet voorlaten. Van alle industrielanden is de economische fall-out bijna nergens pijnlijker.

Onze gezondheidscrisis is nog niet voorbij. En onze economische crisis is nog maar pas begonnen. Rishi Sunak Brits minister van Financiën

'Onze gezondheidscrisis is nog niet voorbij. En onze economische crisis is nog maar pas begonnen', luidde de onheilspellende boodschap van Conservatief minister van Financiën Rishi Sunak toen hij woensdagmiddag voor een bijna leeg Lagerhuis zijn jaarlijkse begrotingsupdate voorstelde.

Blijvende impact

's Werelds zesde economie zal dit jaar 11,3 procent in de min eindigen, 'de grootste krimp in meer dan 300 jaar'. En hoewel Sunak voor 2021 een groei van 5,5 procent voorspelt en een van 6,6 procent het jaar daarop, zal pas eind 2022 het bruto binnenlands product (bbp) opnieuw op zijn niveau van voor de coronacrisis zitten. Bovendien dreigt de impact 'blijvend' te zijn. In 2025 zou de Britse economie nog altijd 3 procent kleiner zijn dan wat Sunak in maart, voor de pandemie losbarstte, in het vooruitzicht had gesteld.

Met een ruim pakket van tijdelijke werkloosheid voor werknemers en belastingvoordelen voor hard getroffen bedrijven probeerde de regering van premier Boris Johnson de voorbije maanden de grootste schade te beperken. Daardoor is het begrotingstekort opgelopen tot 394 miljard pond, of 19 procent van het bbp. Dat is het hoogste niveau 'in vredestijd', zegt Sunak.

Ter vergelijking: na een decennium van harde Conservatieve besparingen om de budgettaire fall-out van de kredietcrisis te herstellen, bedroeg het Britse deficit vorig jaar 56 miljard pond, of 2,5 procent van het bbp.

Werkloosheid

Ondanks alle overheidspogingen om zo veel mogelijk Britten in dienst te houden, telt het land al 1,62 miljoen werklozen, 300.000 meer dan begin dit jaar. Dat aantal zou volgend jaar oplopen naar 2,6 miljoen, of 7,5 procent van de arbeidsbevolking. Ook hier heeft de coronacrisis een decennium van Conservatief herstel tenietgedaan. Vorig jaar was de Britse werkloosheidsgraad teruggedrongen naar 3,5 procent, het laagste niveau sinds de jaren 1970.

Volgens Sunak is het niet opportuun de budgettaire teugels snel weer aan te halen. Vorige week kondigde Johnson al een zeer ambitieus klimaatplan aan en beloofde hij de grootste toename van de defensie-uitgaven sinds het einde van de Koude Oorlog.

Wel liet Sunak woensdag weten dat het loon van miljoenen ambtenaren volgend jaar bevroren wordt, behalve dat van de laagstbetaalden. Voor armlastige Britten gaat het minimumloon omhoog. Verplegers, dokters en andere medewerkers van de National Health Service krijgen een loonsverhoging. Dat de staatsschuld de komende jaren oploopt naar 100 procent van het bbp? So be it.

Brexit

Sunak zweeg over de nakende brexit, die als een enorm extra juk boven deze dieprode data hangt. Over goed een maand, op 31 december, loopt de transitieperiode af en verlaat het Verenigd Koninkrijk onherroepelijk de Europese interne markt en douane-unie. De onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie lopen nog altijd. De schrik voor een no-dealbrexit wordt met de dag groter.

De onafhankelijke begrotingswaakhond OBR voorspelde woensdag dat zo'n no deal volgend jaar nog eens 2 procent van de Britse economie schaaft. Eerder kondigde de OBR al aan dat een brexit, zelfs met een gunstig vrijhandelsakkoord tussen Londen en Brussel, op langere termijn een negatieve impact van 4 procent heeft.