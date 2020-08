Britten zetten België op quarantainelijst

Wie de witte krijtrotsen van Dover wil bezoeken, moet bij aankomst in het VK eerst twee weken in quarantaine.

Wie uit België het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, moet twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse minister van Transport Grant Shapps donderdagavond bekendgemaakt.

Volgens Shapps is de beslissing nodig om de besmettingen in het VK niet de hoogte in te jagen. Ook voor Andorra en de Bahama's geldt vanaf zaterdagochtend een quarantaineplicht voor wie uit die landen het VK binnen komt.

Duitsland kondigde woensdag aan de provincie Antwerpen als een risicozone te beschouwen. Wie naar Duitsland reist en in de 14 dagen daarvoor in Antwerpen is geweest, moet verplicht in quarantaine volgens de richtlijnen van de bevoegde deelstaat.

De buurlanden zijn ongerust over de evolutie van de coronacijfers in België.

Donkeroranje

Donderdagavond bleek uit de pas gepubliceerde Europese coronakaart dat Vlaanderen - als enige regio in West-Europa - donkeroranje kleurt. Enkel het roodgekleurde Luxemburg doet het slechter.