Britten zetten zich schrap voor dagenlange files en toilettenschaarste

Het VK en de EU hebben nog 30 dagen om een handelsakkoord te sluiten dat invoertarieven na de brexit vermijdt. Het is intussen een raadsel hoeveel verkeershinder de grenscontroles zullen veroorzaken. Europa zegt al jaren plannen klaar te hebben liggen, maar Londen lijkt onvoldoende voorbereid.

De tijd tikt genadeloos voor het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Nog minder dan vijf weken resten om een akkoord te bereiken, zoniet komt er een no-dealbrexit of een harde breuk. De onderhandelingen lopen vast op drie belangrijke punten: visserij, eerlijke concurrentie en een mechanisme om geschillen te beslechten.

Zelfs in het meest optimistische scenario - een akkoord dat voor de deadline juridische nagekeken is en vertaald in alle talen van de EU - dreigt aan de overkant van het Kanaal chaos te ontstaan. Dat heeft alles te maken met de beslissing van de regering van premier Boris Johnson om uit de Europese interne markt en de douane-unie te stappen. Daardoor komen er hoe dan ook grenscontroles en douaneformaliteiten. Een akkoord kan voorkomen dat daar nog invoertarieven bovenop komen.

7.000 vrachtwagens Experts waarschuwen dat grenscontroles vanaf 1 januari in het Verenigd Koninkrijk files van zo'n 7.000 vrachtwagens lang zullen veroorzaken.

Vorige week kregen de Britten al een voorsmaakje van wat ze na de brexit mogen verwachten. Een Franse oefening met de software die vanaf 1 januari alle vrachtwagens uit Dover moet controleren, veroorzaakte kilometerslange files op de snelwegen naar Dover en Folkstone. Officiële rapporten waarschuwen voor nog ergere scenario's: door de grenscontroles dreigen files van zo'n 7.000 vrachtwagens lang te ontstaan, die tot twee dagen moeten aanschuiven om de EU binnen te mogen.

Tuin van Engeland

De problemen zijn legio. Ze variëren van wat met het vervoer van dieren of verse producten als bloemen moet gebeuren tot de vrees dat het graafschap Kent een groot openbaar toilet wordt. Vakbonden en lokale politici klagen nu al dat de belangrijkste wegen bezaaid zijn met flessen urine en zakken vol uitwerpselen door een gebrek aan snelwegparkings en openbare toiletten. Met duizenden gestrande vrachtwagens zal dat alleen maar verergeren en dreigt de 'tuin van Engeland' het 'toilet van Engeland' te worden.

De Britse regering wedt op meerdere paarden om de schade te beperken, maar krijgt de kritiek dat ze te laat in gang gekomen is. Ze bouwt enorme parkeerplaatsen voor gestrande trucks langs de snelweg naar Dover, goed voor een investering van zo'n 500 miljoen euro. Ze wil mobiele toiletten laten aanrukken als er lange files ontstaan en ze zet in op twee apps die de verkeersstromen moeten optimaliseren, maar nog niet op punt staan. Door de vertragingen kiest Londen ook voor een gefaseerde invoering van de controles, verspreid over zes maanden.

Europa is klaar

Europa klopt zich op zijn borst dat het wel paraat is en voert vanaf 1 januari meteen alle controles in. De Franse douane heeft voldoende personeel en infrastructuur en ook in ons land liggen de plannen klaar, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum, dat de federale regering bijstaat in nationale noodsituaties. 'We zijn hier al heel lang mee bezig, met alle partners. We hebben de oefening vorig jaar al gemaakt en we hebben die dit jaar herhaald.'

De haven van Zeebrugge, waar het Verenigd Koninkrijk goed is voor zo'n 40 procent van de trafiek, vreest geen grote verkeersopstoppingen of andere overlast. Het gros van de vracht naar het Verenigd Koninkrijk is onbegeleid, waardoor er minder formaliteiten zijn die tot vertragingen kunnen leiden. Er komen parkings, mét sanitair, in en buiten de haven waar vrachtwagens waarvan de papieren niet in orde zijn terechtkunnen. Een nieuw softwaresysteem RXSeaport moet alle actoren in de logistieke keten aan elkaar linken en de douaneformaliteiten vlotter doen verlopen.

We proberen ons op de extreme gevallen voor te bereiden. Er liggen plannen klaar om vrachtwagens te laten parkeren op een rijstrook van de autosnelweg. Carl Decaluwé Gouverneur West-Vlaanderen

Daarnaast moet een circulatieplan het verkeer in en buiten de haven in goede banen leiden. Het gaat niet alleen om de vrachtwagens die op weg zijn naar Zeebrugge, maar ook om de chauffeurs die door ons land naar de Noord-Franse havens Calais en Duinkerke rijden. 'We proberen ons op de extreme gevallen voor te bereiden', zegt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. 'Frankrijk heeft beloofd zijn grenzen niet te sluiten als er te veel hinder ontstaat. Maar als het dat wel doet, liggen er plannen klaar om de vrachtwagens te laten parkeren op een rijstrook van de autosnelweg. De civiele bescherming wil toiletten leveren.'