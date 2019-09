Broer van Boris Johnson stapt uit regering

Jo Johnson, de broer van de Britse eerste minister Boris Johnson, stopt met politiek. In een bericht op Twitter zegt hij donderdag 'verscheurd (te zijn) tussen familietrouw en het nationale belang'.

Jo Johnson heeft een complexe relatie met zijn oudere broer. Terwijl Boris Johnson uitgesproken voorstander is van een harde brexit en het Verenigd Koninkrijk naar eigen zeggen zelfs zonder akkoord uit de Europese Unie wil halen, voerde Jo Johnson bij het brexitreferendum in 2016 campagne voor het 'remain'-kamp en is hij nu voorstander van een tweede referendum.