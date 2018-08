Bruguitbater biedt nabestaanden half miljard euro

Dat zei Atlantia-CEO Giovanni Castellucci zaterdag in Genua na de uitvaartplechtigheid voor de slachtoffers. Naast het compensatiefonds zal er voorlopig geen tol op de snelwegen in de regio worden geheven en beginnen maandag voorbereidingen om de brug te herstellen.

Castellucci wijst echter alle verantwoordelijkheid voor de ramp af. ’Uit alle rapporten over de ingestorte brug in Genua die wij in bezit hebben, blijkt dat de brug in goede staat verkeerde’, aldus Castellucci.