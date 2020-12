Brussel grijpt naast Europees centrum voor cyberveiligheid

Dat Brussel naast het EU-centrum voor cyberveiligheid grijpt, is geen verrassing (meer). Ons land had weliswaar een aantal troeven in de etalage gezet. Denk aan de synergieën met de cyberveiligheid bij de NAVO en de Europese instellingen in Brussel en de deelname aan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.