Budgettaire hardliner gaat voor topjob in Duitse verkeerslichtcoalitie

Christian Lindner, de voorzitter van de liberale FDP, aast op het invloedrijke ambt van minister van Financiën in de nieuwe Duitse regering. Critici vrezen dat hij de budgettaire teugels strakker aanhaalt, al is die kans klein in een coalitie met groenen en sociaaldemocraten.

De belangrijkste machtspositie naast het bondskanselierschap. Zo definiëren de Duitsers het ambt van de minister van Financiën, die een budget van ruim 3.300 miljard euro overziet. Hoewel de gesprekken over een ‘Ampelkoalition’ of verkeerslichtcoalitie tussen de liberale FDP (geel), de sociaaldemocratische SPD (rood) en de groenen nog lopen, lijkt FDP-voorzitter Christian Lindner het dichtst bij de topjob te staan.

Het belang van de Duitse Finanzminister resoneert tot ver buiten de landsgrenzen. Als motor van de eurozone geven de Duitsers ook Europees de marsrichting aan.

Al voor de verkiezingen van september had het 42-jarige parlementslid uit het stadje Wuppertal in Noordrijn-Westfalen zijn aspiraties ondubbelzinnig te kennen gegeven. 'Als de mogelijkheid zich aandient, wil ik minister van Financiën worden', zei hij in juli.

Het belang van de Duitse Finanzminister resoneert tot ver buiten de landsgrenzen. Als motor van de eurozone geven de Duitsers ook Europees de marsrichting aan. Berucht zijn de besparingsjaren onder CDU-minister Wolfgang Schäuble, die de Grieken een volgens critici onhaalbare begrotingsdiscipline oplegde.

Schwarze Null

Maar door de coronaklap ging de budgettaire rigiditeit tijdelijk in de koelkast. Economen vrezen dat Lindner - een apologeet van de 'Schwarze Null', het heilige Duitse schuldenplafond - de duimschroeven weer strakker aandraait en het coronaherstel fnuikt. 'Voor zijn eigen bestwil moet het Lindner verhinderd worden zijn prehistorische fiscale agenda toe te passen op de huidige financiële situatie', schreven de econoom Adam Tooze en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz vorige week in een vlammend betoog in Die Zeit.

'De argumenten van schuldeconomen', riposteerde Lindner, die zijn oproep tot 'solide publieke financiën' herhaalde. Het bewaken van de Schwarze Null mag voor de FDP dan wel een breekpunt zijn, Lindners voorstellen voor belastingverlagingen tonen dat die principes rekbaar zijn. En in een coalitie met groenen en sociaaldemocraten is Lindners speelruimte hoe dan ook beperkt.

Splinterpartij

Budgettaire havik of goede huisvader, Lindner heeft in ieder geval de verdienste zijn partij weer uit het electorale vagevuur te hebben gehaald. Na de regeringsdeelname tussen 2009 en 2013 draaiden de verkiezingen voor de liberalen uit op een fiasco. De FDP, die in 2009 nog 15 procent haalde, was in vier jaar tijd verschrompeld tot een splinterpartij die de kiesdrempel niet haalde en in 2013 uit de Bundestag verdween.

In hetzelfde jaar verscheen Lindner ten tonele als opvolger van partijvoorzitter Guido Westerwelle. 'Bambi', zoals oudere partijgenoten Lindner noemden, was een politiek toptalent. In 2000 werd de politieke wetenschapper op zijn 21ste het jongst verkozen lid van het deelstaatparlement van Noordrijn-Westfalen. En passant klom hij op tot reservist bij de Duitse luchtmacht en richtte hij de internetstart-up Moomax op, die al snel roemloos failliet ging bij het uiteenspatten van de dotcombubbel.