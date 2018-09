Buitenlands kapitaal vlucht uit Italië

Buitenlandse investeerders haalden deze zomer meer kapitaal weg uit Italië dan in de zomer van 2011, zegt de denktank Brueghel.

Italië staat dit najaar voor een belangrijke begrotingstest. De komende drie maanden moet het voor 63 miljard euro schulden herfinancieren, berekende Financial Times. Het zwaartepunt daarvan ligt in de komende weken.

Ondertussen is deze zomer de rente op tien jaar opgelopen iets boven de drie procent. Het verschil met de Duitse Bund schommelt rond het hoogste niveau sinds 2013.

Volgens de Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria zal de rente weer dalen als volgende maand details over de begroting voor 2019 bekend worden.

Tria reageerde in La Repubblica op een rapport dat kredietbeoordelaar Fitch vrijdag uitstuurde. Daarin verlaagt het de vooruitzichten voor Italië. 'Het risico is wat toegenomen dat structurele hervormingen worden teruggedraaid en de economische fundamenten verzwakken.'

De regering die in juni aantrad beloofde de kiezers onder meer pensioenhervormingen die Italië niet kan betalen.

Uit een rapport van de Brusselse denktank Brueghel blijkt ondertussen dat buitenlandse investeerders deze lente uit Italiaanse overheidsschulden stapten. Ze verkochten voor 25 miljard euro Italiaanse staatsleningen in mei en nog eens voor 33 miljard euro in juni. Ze verkochten in die twee maanden ook respectievelijk 6,7 miljard euro en 4 miljard euro aan bankschulden.

Volgens Brueghel is de uitstroom hoger dan wat in 2011 gebeurde. De uitstroom op twee maanden tijd is bovendien de helft van wat er in de hele crisis in 2011 en 2012 aan buitenlands kapitaal wegstroomde uit Italië.

Dat betekent dat de Italiaanse staatsschulden almaar vaker in handen van de Italiaanse banken zelf zitten. In twee maanden kochten ze voor 28 miljard euro bij. Het gevolg is dat een Italiaanse schuldencrisis meteen de Italiaanse banksector meetrekt en dat de 'doom loop' die mee tot de eurocrisis leidde nog altijd bestaat.