Bulgaarse onderzoeksjournaliste vermoord

In het noorden van Bulgarije is in de nacht van zaterdag op zondag onderzoeksjournaliste Victoria Marinova vermoord. Het is nog niet duidelijk of er verband is met haar werk.

De Bulgaarse tv-journaliste Viktoria Marinova (30) is dood aangetroffen op een afgelegen plek aan de Donau in de buurt van haar woonplaats Roese. De politie zei zondag in de lokale media dat ze is verkracht en op brute wijze vermoord.

De journaliste en presentatrice werkte voor de zender TVN. Ze hield zich onder meer bezig met een onderzoek naar corruptie en misbruik van geld van de Europese Unie. Het laatste verhaal waaraan ze gewerkt had, ging over corruptie binnen de staat.

'Haar GSM, haar autosleutels, haar bril en een deel van haar kledij zijn verdwenen', aldus de procureur, zonder het slachtoffer te identificeren. Hij voegt toe dat de gerechtelijke autoriteiten alle pistes onderzoeken, die gelinkt zijn aan haar professioneel of persoonlijk leven. Volgens politiebronnen zou haar dood op het eerste gezicht niet gelinkt zijn aan het feit dat ze journalist was.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft opgeroepen tot een diepgaand onderzoek naar de moord, om de dader of de daders te identificeren en te arresteren. Volgens Reporters Zonder Grenzen staat Bulgarije op plaats 111 van 180 als het op persvrijheid aankomt, en doet het zo slechter dan de andere landen in de Europese Unie.