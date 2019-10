Bureaucratisch monster effent pad voor brexitdeal

‘Waarom ruzie maken over de kleur van een auto die je nog niet gekocht hebt?’ Met dat idee in het achterhoofd gaven de Europese leiders gisteren groen licht aan het brexitakkoord waarmee de Britse premier Johnson te elfder ure had ingestemd. De echte test volgt morgen, in het Lagerhuis.

kris van haver

Geen enkele Conservatieve regering zal ooit een regeling aanvaarden met controles aan de Ierse zee, fulmineerde Johnson op 24 november 2018 op de partijconferentie van de Noord-Ierse DUP. Bijna een jaar later sloot de intussen premier geworden Johnson exact zo’n deal met de Europese Unie. En het is de DUP die het akkoord nog kan torpederen.

Hoe komt het dat Johnson - misschien - een akkoord rond krijgt waarvoor zijn voorgangster Theresa May tot drie keer toe tegen de muur van het parlement in Westminster is gelopen? En waarin is deze deal anders dan die van May? De twee vragen zijn innig met elkaar verbonden.

De voorbije dagen gonsde het van geruchten over een op handen zijnde brexitdeal. De DUP zette gisterochtend, luttele uren voor de start van een cruciale Europese top, een domper op dat optimisme. Zelfs na meerdere gesprekken onder vier ogen met Johnson kon de partij zich niet vinden in diens deal. ‘Wij kunnen dit akkoord in deze vorm niet goedkeuren’, luidde een tweede mededeling van de DUP later op de dag, nadat Johnson zelf de sprong had gemaakt naar een akkoord en al naar Brussel gespoord was. Die bewoording toont aan dat de Noord-Ierse unionisten wat marge inbouwen. Niet voorstemmen wordt in Europese kringen vertaald als een onthouding, het niet tegenhouden van het akkoord.

Ook inhoudelijk zijn er grote verschillen. May wilde niet alleen een hechte relatie in de toekomst, ze aanvaarde ook dat het hele Verenigd Koninkrijk nog vele jaren deel zou uitmaken van de Europese douane-unie en de daarbij horende regels. Pas als er een betere oplossing was gevonden voor het vermijden van een grens op het Ierse eiland zouden de Britten eigen handelsakkoorden kunnen ondertekenen en wetten goedkeuren die afwijken van de Europese regels.

Chocolade

Johnson wilde af van die ‘backstop’, de garantie dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Hij beloofde een brexit op de huidige deadline van 31 oktober. Cruciaal is de controle in eigen land terug te nemen van het vermaledijde ‘Brussels’. ‘Met deze deal kunnen we vanaf volgende maand zelf handelsdeals sluiten. We beslissen voortaan zelf over onze wetten, grenzen en centen’, zei hij gistermiddag naast Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De boodschap was bedoeld voor de DUP en de brexiteers die een vertrek uit de EU wensen.

Om af te raken van Mays backstop moest Johnson de strop van de Europese douane-unie van rond de Britse hals halen. Om een grens op het Ierse eiland te vermijden kon hij dat enkel doen door Noord-Ierland ‘op te offeren’. De Europese en Britse onderhandelaars raakten het eens over een nogal hybride positie van Noord-Ierland. Vanuit kikkerperspectief krijgt Noord-Ierland ‘het beste van twee werelden’. Het volgt nog grotendeels de Europese regels, gaat aan de Ierse havens Europese douane- en productcontroles uitvoeren voor alle goederen die binnenkomen, maar blijft juridisch deel uitmaken van de Britse markt en douane-unie.

De Britse tarieven gelden voor alle producten waarvan zeker is dat ze niet doorreizen naar Ierland en dus naar de Europese interne markt. Een container met Britse KitKat-chocoladerepen voor Noord-Ierse winkels wordt dus vrijgesteld van douanerechten. Op dezelfde repen voor Ierse winkels moeten wel douaneheffingen en taksen worden betaald. Gemengde ladingen worden achteraf verrekend via een ingewikkeld systeem. Dat is nodig om smokkelroutes via Noord-Ierland naar de Europese markt te vermijden. ‘We moeten onze interne markt beschermen’, herhaalt brexitonderhandelaar Michel Barnier steeds weer.

Tampontaks

Noord-Ierland krijgt wel de garantie dat het kan genieten van een lager Europees douanetarief als de Britse invoertaksen hoger liggen. Hetzelfde principe geldt voor het probleem dat als laatste uit de weg werd geruimd: welk btw-stelsel geldt voor ingevoerde goederen? De afspraak is dat voor de btw de Europese regels gelden. Maar in het VK bestaat nu een tampontaks van 5 procent en die mag volgens de huidige EU-regels niet naar nul zakken. Eens ‘vrij’ kan Londen de tampontaks afschaffen, ook voor de Noord-Ierse vrouwen.

Het spreekt dat de Ierse oplossing een uiterst ingewikkeld en bureaucratisch monster wordt. Er zal ook heel wat Europese monitoring en controle aan te pas komen. Bovendien is het Ierse systeem geen overgangsmaatregel meer maar een meer permanente regeling. Diverse bepalingen moeten nog uitgewerkt worden door een gemengd comité van Ieren en Britten. In de deal is een pak institutionele spitstechnologie verwerkt die dat proces in goede banen moet leiden.

Er is ook een politieke alarmbelprocedure om te garanderen dat het Noord-Ierse parlement in blijft stemmen met die hybride toestand. Het parlement in Belfast, de Stormont, kan zich ten vroegste begin 2025 voor of tegen voortzetting uitspreken. Als dat parlement niet bijeenkomst, zoals nu al twee jaar het geval is, rolt het oude regime automatisch weer vier jaar door. Een gewone meerderheid volstaat voor een beslissing. De DUP krijgt dus geen vetorecht. Dat steekt wellicht ook bij de unionisten.

Behalve voor Noord-Ierland blijft het scheidingsverdrag dat May een jaar geleden met Europa uitwerkte overeind. Londen moet een alimentatie van zo’n 40 miljard euro aan Europa betalen en Europeanen die in het VK wonen, krijgen de garantie dat hun opgebouwde rechten inzake pensioen of kindergeld overeind blijven. Hetzelfde geldt voor de meer dan 3 miljoen Britten in Europa.

In dat scheidingsverdrag is ook in een overgangsperiode tot eind 2020 opgenomen, die verlengbaar is met een of twee jaar. De Britten stappen dan wel symbolisch uit de Europese Unie op 31 oktober, maar ze blijven in de praktijk nog onder alle regels en plichten van de EU vallen. Ze mogen alleen niet meer mee beslissen. Ze mogen wel met de EU en andere landen beginnen te onderhandelen over vrijhandelsakkoorden.

Singapore aan de Theems

Johnson belooft in een - juridisch niet bindende - gezamenlijke verklaring over de toekomstige relaties met de EU geen Singapore aan de Theems te worden en dat is voor premier Charles Michel een belangrijke zaak. De Britten gaan dus grotendeels de Europese milieu-, sociale en fiscale normen hooghouden.

Tijdens de overgangsperiode mogen de Britten enkel handelsakkoorden ondertekenen als de EU daarvoor haar goedkeuring geeft. Als de Britten met de Amerikaanse president Donald Trump al snel een handelsakkoord zouden sluiten waarin de invoer geregeld wordt van Amerikaanse chloorkippen, kan Europa daar een veto tegen stellen.