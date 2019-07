Burgemeester schrapt Tulp-toren in Londen

Sadiq Khan zet een streep door de bouw van een 300 meter hoge toren, bijgenaamd de Tulp.

Londen krijgt toch geen 305 meter hoge glazen 'uitkijktulp' in het zakelijk district. De burgemeester van de Britse hoofdstad, Sadiq Khan, geeft geen toestemming voor de bouw van de opvallende uitkijktoren omdat het geen maatschappelijk belang dient en de skyline van de stad aantast.

'De burgemeester vindt dat het ontwerp van een onvoldoende kwaliteit is voor zo'n prominente locatie', zei de woordvoerder van Khan. De toren zou onder andere het zicht op de nabijgelegen Tower of London, dat werelderfgoed is, belemmeren.

De autoriteiten voor stedenbouw in het district hadden positief geadviseerd, maar Khan zet nu een streep door het project. De ontwikkelaar van het project kondigde in een reactie aan zich te beraden over stappen om in beroep te gaan tegen Khans beslissing.

Norman Foster

De bouw van de door de Britse architect Norman Foster ontworpen uitkijktoren in de vorm van een tulp zou volgend jaar beginnen. Het was de bedoeling dat in 2025 de eerste bezoekers op een van de platforms van het uitzicht zouden genieten.

De Tulp bestond uit een betonnen schacht met bovenaan glazen uitkijkplatformen. Bezoekers zouden over een 'Sky Bridge' kunnen wandelen en langs de gevel van het gebouw een ritje maken met zogenaamde 'Gondola Pods'.