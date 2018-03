‘Buy Russian' moet lekkende oliekraan vervangen

Door meer lokale productie en een goedkope roebel heeft Poetin de Russische economie net voor de presidentsverkiezingen van zondag weer in gang gekregen. Het land blijft echter afhankelijk van olie en gas.

De Russische stad Obninsk verdiende in 1954 haar plaats in de geschiedenisboeken dankzij de opening van de eerste commerciële kerncentrale ter wereld. De centrale is intussen gesloten, maar het stadje met 100.000 inwoners op anderhalf uur rijden van Moskou heeft een andere attractie. In de kelders van een nieuw winkelcentrum liggen honderden bollen Franse kaas te rijpen.

Het kaasatelier is een project van de Antwerpenaar Philippe Nyssen, die al 25 jaar in Rusland werkt. Vorig jaar richtte hij Grand Laitier op, een bedrijfje dat wekelijks 4.000 artisanale Franse kazen zoals Saint-Marcellin, Crottin en Fontainebleau maakt met Russische melk uit de regio.

Nyssens Franse medevennoot, een oudere landbouwingenieur die ons op witte laarzen in het winkelcentrum komt ophalen, controleert de thermometers aan het plafond van de koelruimtes. Twee meisjes vullen lange kratjes met drie soorten kaas. Nyssen verdeelt de kaas in 150 betere Moskouse supermarkten. ‘Onze kaas smaakt niet zoals de Franse kaas, maar is erg lekker’, zegt hij enthousiast.

Schermvullende weergave De Russische president Vladimir Poetin. ©EPA

De Belgische ondernemer werkt zo mee aan een prestigeproject van het Kremlin: de diversificatie van de Russische economie. Jarenlang teerde het land op zijn enorme voorraden olie en gas om de rekeningen te betalen. Maar in 2014 verzeilde Rusland in een ‘perfecte storm’. Tussen juni en het einde van het jaar daalde de olieprijs met meer dan de helft, waardoor ook de roebel bijna de helft van zijn waarde verloor.

Intussen was Rusland een internationale paria geworden door de omstreden annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim. Enkele maanden later kregen de Russen ook de crash van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne in de maag gesplitst. De Verenigde Staten en de Europese Unie voerden daarop economische sancties in. Die beperkten vooral de toegang van Russische staatsbanken en strategische bedrijven tot westers kapitaal.

15 roebel per kilo koe

Rusland, dat snel in een recessie sukkelde, beantwoordde de westerse vijandigheden met tegensancties. Het bande de import van voeding uit de Europese Unie, zoals zuivel en fruit. Om minder afhankelijk te worden van olie en gas besliste president Vladimir Poetin de lokale productie extra te stimuleren. Zijn toverwoord werd ‘importsubstitutie’: wat Rusland niet meer mag invoeren, moet het land voortaan zelf produceren. Nyssen: ‘Voor de sancties bestond in Rusland amper goede lokale kaas. Het was lang makkelijker om te importeren.’

Zo komt de Russische voedselproductie langzaam op gang . In de Franse supermarkt Asjan (Auchan) hangen posters met de slogan ‘Buy Russian’. Bij de lokale schoenenketen Zenden staat een rekje ‘Made in Russia’ met ouderwetse instappers. Ook de lokale overheden springen op de kar. In Kaluga, waar Nyssen kaas maakt, deelt de gouverneur vrolijk landbouwsubsidies uit. Bedrijven krijgen geld als ze een robot kopen, maar evengoed als ze een koe kopen: 15 roebel (22 eurocent) per kilo. ‘Subsidies zijn nodig. Zonder steun is het amper mogelijk om een landbouwbedrijf op te starten’, klinkt het bij de overheid van Kaluga.

Het nieuwe beleid leidt tot voorzichtige successen. De export van voeding steeg in de eerste helft van 2017 met 25 procent. Het land van Poetin is in korte tijd uitgegroeid tot de grootste graanexporteur ter wereld. Maar in de Russische supermarkten is het Belgische fruit vandaag veeleer vervangen door andere import - conferenceperen uit Libanon of Turkije en appels uit Servië of Jemen - dan door lokale producten.

Rusland kampt dan ook met een erg lage productiviteit. Het grootste land ter wereld springt kwistig om met zijn landbouwgrond. In Russische bedrijven loopt opvallend veel personeel met onduidelijke functies rond. Ook technologisch staat het land zwak. Nyssen wil alleen met Russische machines werken, maar een simpele inoxtafel van Russische makelij bleek al na een jaar te roesten. De industrie haalt haar machines in het dure Westen.

Het idee dat westerse producten van betere kwaliteit zijn, zal bij de Russen nog makkelijk twintig jaar leven. Philippe Nyssen Antwerpse ondernemer in Rusland

Bovendien valt de eigen productie niet bij alle Russen in de smaak. Hoewel de devaluatie van de roebel importproducten veel duurder maakte en de koopkracht van de gemiddelde Rus enorm aantastte, dromen veel Russen van westerse luxe. In Moskou rijden amper nog Lada’s rond, en des te meer SUV’s en Duitse luxewagens. ‘Als een Russische telefoon even goed is als een iPhone of een Samsung, zou ik die kopen’, zegt een jonge Moskoviet. ‘Maar dat is nu niet het geval.’

Nyssen ergert zich aan die houding. ‘De Russische consument gelooft nog altijd niet in de capaciteiten van zijn eigen land. Wat uit het Westen komt, is van betere kwaliteit. Dat idee zal hier nog makkelijk twintig jaar leven.’

Snelheidsboetes

Dankzij de overheidsmaatregelen en de spotgoedkope roebel is de Russische economie toch veel competitiever geworden. Buitenlandse investeerders vinden hun weg naar Rusland.

Op de Ease of Doing Business Index van de Wereldbank maakte Rusland in vijf jaar een indrukwekkende sprong van de 120ste naar de 35ste plaats. In de regio Kaluga, vlak bij Moskou, maakt L’Oreal shampoo, Samsung tv-schermen en Volkswagen Passats. Door de devaluatie van de roebel en de krimpende binnenlandse markt kunnen de Russische vestigingen van dat soort multinationals plots zelfs de concurrentie aan met zusterfabrieken in Azië of Oost-Europa. Nestlé exporteert sinds kort dierenvoeding vanuit Kaluga.

En zo heeft Vladimir Poetin de economische motor, net op tijd voor de presidentsverkiezingen volgende zondag, weer in gang gekregen. Vorig jaar tekende de Russische economie voor het eerst in drie jaar een lichte groei van 1,5 procent op. Het land profiteert van de stabiele roebel en de lage inflatie. Een nieuwe wet verplicht de Russische regering vanaf 2019 een deel van zijn inkomsten uit olie en gas in een nieuw reservefonds te steken zodra de olieprijs boven 40 dollar ligt.

Onze afhankelijkheid van olie en gas gaat de komende vijf jaar niet veranderen. Als de olieprijs stijgt, daalt de druk om te diversifiëren. Russische energie-expert

De vraag is hoe duurzaam de economische transformatie is. Olie en gas maken nog altijd ruim de helft van de Russische uitvoer uit. Het reservefonds is in de economische rampjaren volledig opgebruikt. ‘Als zelfs in de crisis de grootste winsten uit olie en gas komen, waarom zou iemand uit het Westen dan in andere domeinen willen investeren?’, stelt een westerse zakenman. ‘Onze afhankelijkheid van olie en gas gaat de komende vijf jaar niet veranderen’, zegt een Russische energie-expert. ‘Als de olieprijs stijgt, daalt de druk om te diversifiëren.’

Ook de corruptie blijft waarnemers zorgen baren. Verhalen over politieagenten die snelheidsboetes laten afkopen of inspecteurs die winkels sluiten op basis van vage hygiëneregels, waren lang schering en inslag. In de corruptieranking van Transparancy International blijft Rusland op een povere 135ste plaats steken, net na Iran en Sierra Leone. ‘Corruptie blijft een ernstig probleem’, zegt Johan Vanderplaetse, de Belgische topman van de Franse multinational Schneider Electric . ‘Wij doen niet aan corruptie en dat houden we gewoon vol. Geen enkel westers bedrijf wil zijn vingers daaraan verbranden. Maar daardoor raken we bij sommige bedrijven niet binnen’.

Toch is de houding van de Russische ambtenaren volgens verschillende ondernemers fel verbeterd. Vlak bij het Rode Plein zit de Duitser Frank Schauff een congres over douanetarieven voor in het chique Four Seasons Hotel, een replica van het afgebroken Hotel Moskva. ‘Vroeger moest ik eerst een halfuur kritiek geven op alle problemen bij de toldiensten. Vandaag kan ik beginnen met vriendelijke woorden, want alles wordt efficiënter en berekenbaarder’, zegt de voorzitter van de Association of European Business. ‘Vroeger zei een gouverneur nog met de dollartekens in zijn ogen dat hij geen buitenlanders nodig had. Maar verschillende regio’s staan intussen erg open voor buitenlandse investeerders.’

Zenuwachtig lachje

Probeer je met ondernemers over de presidentsverkiezingen te praten, dan bots je meer dan eens op een lange stilte of een zenuwachtig lachje. ‘We verwachten geen verrassingen’, klinkt het hooguit.