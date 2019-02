CD&V en cdH willen partij Viktor Orbán uit Europese Volkspartij zetten

'Samen met @prevotmaxime van @lecdh , en met onze Luxemburgse zusterpartij, net brief verstuurd aan EVP-voorzitter Joseph Daul. Met officiële vraag om Orbán en Fidesz uit EVP te zetten. Wie continu ingaat tegen christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats', tweet hij.

De EVP-fractie in het Europees Parlement beraadt zich volgende week over de positie van Fidesz. Een procedure tot uitsluiting wordt officieel opgestart als zeven partijen uit minstens vijf landen zo'n verzoek indienen. De uiteindelijke beslissing wordt in de politieke vergadering genomen, waarin de partijleiding, de leiding van de parlementsfractie en een vertegenwoordiger van elke partij zetelen.