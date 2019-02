CD&V zet procedure in gang voor uitsluiting Orbans Fidesz uit EVP

Het geduld met 'Viktator' Orban is op. De christendemocratische partijen uit de Benelux vragen formeel de uitsluiting van het Hongaarse Fidesz uit de Europese Volkspartij (EVP).

De irritatie over de autocratische 'illiberale' Hongaarse premier broeit al langer in de schoot van de grootste Europese partij, de centrumrechtse EVP. Maar de postercampagne van Orban tegen EU-Commissievoorzitter en partijgenoot Jean-Claude Juncker bleek de ultieme druppel. De exit van Orbans Fidesz uit de EVP is nu echt ingezet.

De voorzitter van CD&V, Wouter Beke, kreeg maandag van zijn partijbestuur een mandaat om de nodige contacten te leggen om een formele uitsluiting aan te vragen. Donderdagnamiddag trapten CD&V, de Waalse zusterpartij cdH en het Luxemburgse CSV de procedure in gang. 'De meeste recente incidenten maken duidelijk dat het pad van dialoog en waarschuwingen nergens toe leidt,' schrijven ze. ''Orban holt onze waarden en ambities uit van binnenuit met zijn op nationalisme gebaseerd populisme en zijn openlijke vijandigheid tegen Europese integratie'.

Zeven partijen uit vijf landen nodig

Volgens de partijstatuten moeten minstens zeven partijen uit vijf landen een formele vraag tot uitsluiting indienen. Dat lijkt haalbaar. Het Nederlandse CDA stemde al in 2017 een resolutie tegen Orban en gaat een gelijkaardige vraag richten aan EVP-voorzitter Joseph Daul. Zusterpartijen in Portugal, Zweden, Finland en Griekenland gaven eerder al te kennen dat ze Orban een halt willen toeroepen. Ook in Letland, Polen en Roemenië is de aversie voor Viktator groot.

Beke had de voorbije dagen ook contact met Bondskanselier Angela Merkel en met de Duitser Manfred Weber, die het gezicht wordt van de EVP in de kiescampagne en tot voor kort Orban de hand boven het hoofd hield. 'Weber begrijpt perfect dat we dit doen en waarom,' zegt Beke. 'Hij keurde de laatste strapatsen van Orban al af.'

Ik ben niet iemand die over één nacht ijs gaat of in missions impossible gelooft. wouter beke voorzitter CD&V

De Duitse CDU en Beierse zusterpartij CSU gaat niet zelf de barricaden op tegen Orban, maar staat niet afkerig tegenover de demarche van de Benelux-partners. Dat Orban zelf deze week twee partijgenoten naar Berlijn stuurde om CDU-partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer te overtuigen van zijn gelijk, zal wel niet geholpen hebben.Beke is alvast zeker van zijn stuk: 'Ik ben niet iemand die over één nacht ijs gaat en in missions impossible gelooft.'

Algemene vergadering EVP op 20 maart

De uitsluiting van Fidesz zal op de agenda komen van de algemene vergadering van de EVP op 20 maart. Of het effectief tot een stemming komt voor de Europese verkiezingen van 26 mei, wil niemand met zoveel woorden gezegd hebben. Die regie is in handen van voorzitter Daul, klinkt het.