CDU kiest Laschet als kandidaat-bondskanselier

De CDU van huidig bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU - die samen de 'Union' vormen - slaagden er de voorbije dagen maar niet in om uit te maken wie als kandidaat-bondskanselier naar voor zou worden geschoven voor de Bondsdagverkiezingen. CDU geldt als de grotere partij en duidt traditioneel een kandidaat aan, maar volgens peilingen is de Beierse deelstaatpremier Söder populairder onder de achterban en kiezers in het algemeen.

Huidig bondskanselier Merkel stapt in september op aan het eind van haar termijn, na meer dan 15 jaar als regeringsleider. De zoektocht naar haar opvolger loopt al een tijdje moeilijk. Eerst mislukte de aanstelling van Annagret Kramp-Karrenbauer. Daarna was niet duidelijk of Armin Laschet, met wie De Tijd in 2018 nog een gesprek had, als CDU-voorzitter ook kandidaat-bondskanselier kon worden.