CDU rijdt zich compleet vast in Thüringencrisis

In de christendemocratische CDU is de chaos compleet na de crisis in Thüringen. Voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) is de greep op de gebeurtenissen kwijt. De CDU-afdeling in Thüringen rebelleert.

De politieke crisis ontstond woensdag toen de liberaal Thomas Kemmerich verkozen werd tot minister-president van Thüringen met de steun van de CDU én de extreemrechtse Alternative für Deutschland. De breuk in het cordon sanitaire rond extreemrechts lokte een storm van protest uit. Die dijde snel uit. Nog geen dag na zijn verkiezing stelde Kemmerich zijn mandaat weer ter beschikking in de hoop de weg te effenen voor vervroegde verkiezingen. Maar een oplossing is niet in zicht.

Voor de CDU van kanselier Angela Merkel is Thüringen uitgegroeid tot een gezagscrisis op het hoogste niveau. CDU-voorzitster Kramp-Karrenbauer lijkt alle gezag kwijt. Donderdagmiddag drong AKK nog aan op vervroegde verkiezingen in de deelstaat. Met die boodschap trok ze ook naar Erfurt. De regionale afdeling van de CDU moet immers instemmen met de verkiezingen, want een deelstaatparlement kan alleen ontbonden worden met een tweederdemeerderheid. Onderhandelingen tot twee uur in de ochtend haalden niks uit. De lokale bonzen blijven zich verzetten tegen vervroegde verkiezingen.

Minderheidskabinet

Vrijdagmiddag verdedigde AKK noodgedwongen dat er geen vervroegde verkiezingen komen voor mei. Ze riep de sociaaldemocraten (SPD) en de groenen op zelf een 'aanvaardbare kandidaat' naar voren te schuiven. De SPD en de groenen vormden tot de stembusslag van oktober vorig jaar een coalitie met de radicaal-linkse Die Linke, de grootste partij van Thüringen. Bodo Ramelow van Die Linke wou zichzelf opvolgen met een minderheidskabinet van dezelfde coalitie.

AKK heeft inmiddels een indrukwekkend brokkenparcours bij elkaar gereden.

AKK stelde dat haar partij geen 'verdelende' figuur wil en zette Ramelow daarmee op dezelfde voet als de AfD. De SPD en de groenen wezen het voorstel van AKK onmiddellijk af. Volgens de partijen ging het om een doorzichtig manoeuvre om de coalitie uit elkaar te spelen.

Zelfs in de CDU roerden verschillende topfiguren zich. Ze vonden het ongepast dat AKK Ramelow zomaar gelijkstelde met de AfD van Thüringen, die bekendstaat om heel extreme standpunten. Ramelow heeft de deelstaat al geleid en dat leverde hem bij de verkiezingen in oktober winst op.

In Thüringen blijft de CDU intussen koppig een eigen koers varen. De lokale bonzen willen nu wel gedoogsteun leveren aan Ramelow. Met die demarche zetten ze AKK nog maar eens in de kou.

Brokkenparcours

AKK is zowat een jaar voorzitter van de CDU. Merkel zelf koos haar als opvolgster uit. Maar AKK heeft een indrukwekkend brokkenparcours bij elkaar gereden. Officieel staat de CDU na crisisberaad nog achter de voorzitster, maar binnenkamers worden de messen geslepen.

Het verwijt luidt dat AKK te links is voor de conservatieve CDU en dat ze een zwakke politieke leider is, wat de crisis in Thüringen zou bewijzen. De SPD, de coalitiepartner van de CDU in de bondsregering, eist spijkerharde garanties dat de CDU in de toekomst niet meer met de AfD zal aanhouden. De top van de coalitie komt zaterdag in spoedvergadering bijeen. Dan moet Merkel de brokken lijmen die AKK heeft gemaakt en de Duitse coalitie redden.