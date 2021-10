CDU vervangt volledig partijbestuur na verkiezingsnederlaag

De Duitse christendemocratische partij CDU wil schoon schip maken na de historische nederlaag bij de federale verkiezingen van 26 september. Dat heeft secretaris-generaal Paul Ziemiak maandag aan journalisten in Berlijn gezegd. Het plan is om het hele partijbestuur te vervangen tijdens een partijcongres in december of januari. Het is nog niet duidelijk of de partijleden ook een nieuwe partijleider zullen kiezen. Die knoop wordt begin november doorgehakt.