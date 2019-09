CO2-taks moet klimaatbeleid Merkel opkrikken

Terwijl wereldwijd honderdduizenden mensen op straat kwamen om actie te eisen tegen de klimaatverandering, presenteerde de Duitse regering vrijdag een miljardenplan.

Drie dagen voor een internationale klimaattop in New York vonden vrijdag in meer dan 150 landen, waaronder België, klimaatmarsen plaats. In Brussel zetten meer dan 15.000 demonstranten de autoriteiten onder druk om een degelijk klimaatbeleid uit te stippelen. Het was de eerste grote klimaatbetoging sinds de verkiezingen in mei. Door de taaie regeringsvorming dreigt het Belgische klimaatbeleid, als daar al sprake van is, helemaal te ontsporen.

België behoort sowieso tot de slechtste leerlingen van de Europese klas. Volgens experts daalt de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met slechts 14 procent tegenover 1990, hoewel ons land een daling met 35 procent had beloofd. Het is uitkijken naar het klimaatplan dat België voor het einde van het jaar moet indienen bij de Europese Commissie. De eerste versie van het plan kreeg in juni een zware onvoldoende.

CO2-heffing

In de rest van Europa woedt volop het politieke debat over het opkrikken van de klimaatambities. De Duitse bondskanselier Angela Merkel presenteerde gisteren nog een pakket maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. De blikvanger was de geleidelijke invoering van een CO2-heffing op fossiele brandstof vanaf 2021. In eerste instantie worden benzine en diesel 3 cent per liter duurder, vanaf 2026 komt daar nog eens 9 tot 15 cent bovenop.

‘We komen met heel wat initiatieven zodat mensen meer verantwoordelijkheid voor het milieu kunnen nemen’, zei Merkel. De prijs van groene stroom moet omlaag en windmolens op zee moeten de helft meer energie opwekken. Ook komt er een extra subsidie voor elektrische auto’s. De prijs voor lange treinritten moet fors lager terwijl de regering de belastingen op vliegtuigreizen optrekt.

We blijven vasthouden aan de ‘zwarte nul’. Angela Merkel Duits bondskanselier

Merkel maakt zich sterk dat ze de plannen kan betalen zonder nieuwe schulden aan te gaan. ‘We blijven vasthouden aan de zwarte nul’, zei ze, verwijzend naar de doctrine dat de regering de begroting niet in het rood laat gaan. De Duitse regering krijgt vaak het verwijt dat ze door haar fobie voor begrotingstekorten onvoldoende investeert. Experts hadden opgeroepen een extra inspanning te doen.

Onvoldoende

Klimaatactivisten en milieubewegingen gaven de regeringsplannen gisteren een dikke onvoldoende. Te weinig en te laat, luidde hun oordeel samengevat. Een emissietaks van 35 euro per ton CO2 is volgens experts onvoldoende om bedrijven te stimuleren hun uitstoot te verlagen. Uit een opiniepeiling bleek gisteren dat 63 procent van de Duitsers de strijd tegen de klimaatverandering belangrijker vindt dan economische groei.

Het klimaatplan leidde trouwens tot felle spanningen tussen de coalitiepartners, die pas na een nachtelijke vergadering van 19 uur naar buiten kwamen met een akkoord. Sommigen in de sociaaldemocratische SPD hadden gedreigd de regering te laten vallen als geen sterke maatregelen werden genomen. De regeringspartijen voelen de druk van de Groenen, die bij de Europese verkiezingen van mei tot de tweede partij zijn uitgegroeid.