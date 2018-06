CSU gunt Merkel geen extra tijd in asielcrisis

Nachtelijk overleg tussen de drie Duitse regeringspartijen heeft geen doorbraak opgeleverd over het asielbeleid.

De Beierse christendemocraten in de regering-Merkel zijn niet van plan bondskanselier Angela Merkel extra tijd te geven om een Europees asielbeleid uit te tekenen. Als de Europese top van eind deze week geen doorbraak oplevert, zet de CSU haar plannen door om de grenzen dicht te gooien voor asielzoekers.

Dat was woensdag te horen na nachtelijk beraad tussen de drie coalitiepartners in de regering: Merkels CDU, haar Beierse zusterpartij CSU en de sociaaldemocratische SPD. Zij slaagden er niet in de crisis in de amper drie maanden oude regering te ontmijnen.

Alles draait om de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) om de grenzen te sluiten voor asielzoekers die al in een andere Europese lidstaat zijn geregistreerd. Merkel vreest voor een domino-effect, waarbij andere landen ook grenscontroles invoeren.

Top van EU-leiders

De bondskanselier hamert erop dat alleen een Europese aanpak de asielcrisis kan oplossen. Eind deze week staat migratie bovenaan op de agenda van de top van de EU-leiders. Maar de kans dat die bijeenkomst iets oplevert, is bijzonder klein.

De CSU gaf Merkel respijt tot na de top. Maar tijdens het overleg van dinsdagnacht maakte de partij duidelijk dat de kanselier niet op meer tijd moet rekenen. Zondag zal de CSU-top de knoop doorhakken. Waarschijnlijk krijgt Seehofer groen licht om zijn plannen uit te voeren.

'Vanaf volgende week willen we migranten terugwijzen aan de grens als ze al geregistreerd zijn in een ander EU-land', zei Alexander Dobrindt, de CSU-fractieleider in het parlement. Volgens hem moet Duitsland maatregelen kunnen nemen zonder te wachten op een EU-oplossing.

Seehofer ontslaan

Als Seehofer zijn plannen uitvoert, dan dreigt een regeringscrisis. Om gezichtsverlies te vermijden, kan Merkel immers niets anders dan Seehofer te ontslaan. Maar dan dreigt de CSU uit de coalitie te stappen en de 70 jaar oude alliantie met de CDU op te blazen.

De toestand is zeer ernstig Volkert Kauder Fractieleider CDU/CSU

'De toestand is zeer ernstig', zei Volkert Kauder, een kopstuk van de CDU, woensdag. De SPD riep de christendemocraten eerder al op te stoppen met hun 'zelfblokkade' die het 'politieke werk verlamt'. En ook de werkgevers en vakbonden zijn bang dat een regeringscrisis de stabiliteit van het land ondermijnt.

Regering doen vallen

Toch zijn er signalen dat de CSU het spel niet zo hard wil spelen als Seehofer en co. doen uitschijnen. Sommige kopstukken benadrukken dat de Beierse partij niet van plan is de regering te doen vallen. 'De CDU en de CSU zijn aan elkaar verbonden door het lot', zei Dobrindt dinsdag.

De CSU koos voor de hardere koers in het asielbeleid in de aanloop naar de deelstaatverkiezingen in Beieren op 14 oktober. De partij heeft flink van haar pluimen verloren door wat ze bestempelt als het lakse asielbeleid van Merkel.

De Groenen zijn bereid Merkel te depanneren als de CSU haar vertrouwen opzegt.

Dat leidde bij de nationale verkiezingen van september vorig jaar tot een doorbraak van de rechts-populistische AfD. De CSU wil die partij afblokken door het gat op rechts te dichten. Maar dat betekent dat ze de politieke stabiliteit in Berlijn in gevaar brengt.