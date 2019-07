Carrousel Europese topjobs blijft draaien

Een combinatie van losse eindjes, verborgen agenda’s en persoonlijke ambities. Daar lijkt de carrousel van de Europese topjobs nog het meest op. Ook premier Charles Michel zoekt er vooral een Europese uitweg voor zichzelf.

De Europese top speelt dinsdag verlengingen. Vanaf 11 uur zitten de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-landen weer samen voor een nieuwe poging om de Europese topjobs te verdelen. Na meer dan 20 uur overleg, meestal bilateraal, over wie aan het hoofd komt van de belangrijkste Europese instellingen, floot een vermoeide Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk maandagmiddag een time-out. De gewapende blokkade tussen de Europese politieke families is compleet.

Zondag werd de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans als topfavoriet getipt voor de stoel van Jean-Claude Juncker als chef van de Europese Commissie. Maar in de loop van de avond taande de ster van Timmermans zienderogen, om dan maandagmiddag opnieuw hoge ogen te gooien. Maar tot een stemming kwam het niet. Timmermans krijgt tegenkanting uit zeker zeven EU-landen, waaronder het Visegradblok met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije. Ook Italië, toch een van de grote EU-landen, moet hem niet.

Machtsdrang en persoonlijke ambities

Zeker zeven landen, waaronder Italië, keren zich tegen de Nederlander Frans Timmermans als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

De strijd tussen de politieke families wordt gevoed door verborgen agenda’s, machtsdrang en persoonlijke ambities. Een deel van de regeringsleiders die tot de centrumrechtse EVP behoren, vindt het nog altijd niet kunnen dat Timmermans wel aan zet is en hun eigen kandidaat Manfred Weber op een zijspoor gezet is. Onder meer de Ierse premier Leo Varadkar is daar nogal uitgesproken over. Ook de Roemeense president Klaus Iohannis krijgt het thuis ‘niet verkocht’ dat zijn partij de verkiezingen won, maar de sleutels van de macht afgeeft aan een telg uit de sociaaldemocratische familie, die de partij van Iohannis al jaren verkettert wegens corruptie.

De Duitse kanselier Angela Merkel beseft dat de impasse Europa in een kwaad daglicht stelt. Maar de keuze die zich opdringt, is bijzonder moeilijk: kan je grote landen zoals Italië of het blok Oost-Europese Visegradlidstaten zomaar wegstemmen? ‘We moeten hen proberen te overtuigen’, aldus Merkel. ‘En als dat overleg dan een dag of twee langer duurt, is dat maar zo.’

Hoe moeilijk die opdracht wordt, bleek zondagnacht. Tusk besefte dat de partijboegbeelden of Spitzenkandidaten elkaar de das omdoen. Daarom testte hij de steun voor drie alternatieve centrumrechtse EVP-kandidaten: de Franse brexitonderhandelaar Michel Barnier, de Bulgaarse Wereldbank-topvrouw Kristalina Georgieva en de Ierse premier Leo Varadkar. Geen van de drie kwam ook maar in de buurt van een meerderheid.

De jojo van Charles Michel

Ten einde raad legde Tusk maandagochtend dan toch een tentatief lijstje met kandidaten voor de vier belangrijkste topjobs op tafel. Timmermans komt daarin op de stoel van Commissievoorzitter Juncker, Georgieva (EVP) zou Tusk opvolgen als Raadsvoorzitter en Manfred Weber, het boegbeeld van de EVP, zou twee mandaten van 2,5 jaar krijgen als voorzitter van het Europees Parlement.

Een deel van de regeringsleiders die tot de centrumrechtse EVP behoren, vindt het nog altijd niet kunnen dat Timmermans wel aan zet is en hun eigen kandidaat Manfred Weber op een zijspoor gezet is.

Margrethe Vestager, het liberale boegbeeld, wordt de nummer twee van de nieuwe Europese Commissie, of de eerste vicevoorzitter, al komt die beslissing eigenlijk alleen toe aan de nieuwe Commissievoorzitter. En premier Charles Michel, die zondag nog getipt werd als Raadsvoorzitter, zou in dat scenario de nieuwe Europese minister van Buitenlandse Zaken worden, een functie die partijgenoot en politieke rivaal Didier Reynders veel beter past.

Na uren suspense viel die puzzel gistermiddag in duigen. De juiste balans, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, ontbrak. Ook Noord- en Zuid-Europa zijn niet vertegenwoordigd, klinkt het. Maar de echte strijd blijft de vraag welke partij de machtigste is en dus de belangrijkste job, die van Juncker, mag opeisen.

Dat de Bulgaarse premier Bojko Borisov zijn handen van Georgieva aftrok, maakt de puzzel nog moeilijker. En om een beter evenwicht te vinden tussen liberalen en de EVP valt Michel uit de puzzel en krijgt Vestager de liberale hoofdrol. Zelfs ex-premier Guy Verhofstadt kan nog hopen op een gedeeld mandaat met Weber als parlementsvoorzitter.