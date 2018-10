Catalaans onafhankelijkheidsfront spat uiteen

Junts per Catalunya en ERC hebben geen meerderheid meer in het Catalaanse parlement omdat ex-premier Carles Puigdemont en drie opgesloten partijgenoten zich weigeren te laten vervangen in het halfrond.

In Catalonië is het onafhankelijkheidsfront uiteengespat. Een beslissing van Pablo Llarena, de rechter van het Spaanse hooggerechtshof die de Catalaanse kwestie behandelt, heeft Junts per Catalunya (JxCat), het blok van premier Quim Torra, en de links-nationalistische ERC uit elkaar gespeeld.

Llarena oordeelde op 9 juli dat de Catalaanse politici die eind vorig jaar een zetel veroverden in het Catalaanse parlement maar in Spanje in de cel zitten of naar het buitenland gevlucht zijn, geschorst moeten worden als lid van het Parlament. Om de parlementaire meerderheid niet te wijzigen bood de rechter de verkozenen wel de mogelijkheid zich te laten vervangen in het Catalaanse parlement.

Volmachten

De beslissing deed de afgelopen maanden behoorlijk wat stof opwaaien in Catalonië. De verkozenen weigerden aanvankelijk een stap opzij te doen. Zij wilden tijdens stemmingen in het parlement volmachten kunnen blijven geven aan partijgenoten.

Maar vorige week kwam toch beweging in het dossier. De opgesloten ERC-leden Oriol Junqueras en Raül Romeva beslisten alsnog een vervanger aan te wijzen.

De juridische dienst van het Catalaanse parlement verhoogde maandag de druk op hun JxCat-collega's om dat voorbeeld te volgen. 'Anders dreigen alle stemmingen waaraan Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull en Josep Rull via volmachten deelnemen, ongeldig te zijn. Eveneens bestaat het gevaar op een schending van de grondwet en kan de voorzitter van het parlement zelfs ongehoorzaamheid aangewreven worden', klonk het.

Druk op JxCat

Na die waarschuwing blies het bureau van het Catalaanse parlement dinsdag verzamelen. Ruim anderhalf uur lang poogden vertegenwoordigers van ERC en de socialistische PSC Junts per Catalunya ervan te overtuigen Puigdemont en co. ook te vervangen.

De inspanningen waren vergeefs. JxCat bleef bij zijn standpunt. Tijdens de daaropvolgende stemming over de kwestie werd de breuk in het onafhankelijkheidsfront geofficialiseerd.

Steun brokkelt af

De gevolgen zijn aanzienlijk. Bij de regionale verkiezingen in december vorig jaar strandden JxCat en ERC met 66 van de 135 parlementszetels op een zucht van de volstrekte meerderheid. Ze rekenden tijdens stemmingen onder andere op de steun van de kleine radicale CUP.

Schermvullende weergave De Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont weigert zich te laten vervangen in het Catalaanse parlement. ©ANP

Door de beslissing van JxCat om Puigdemont en co. niet te vervangen zal de parlementsvoorzitter, ERC-lid Roger Torrent, hun stemmen voortaan niet meer meetellen. Daardoor kan de regering van premier Quim Torra in het vervolg in het beste geval terugvallen op de steun van 61 parlementsleden.

Initiatieven in parlement

De hamvraag luidt of de ploeg-Torra nog veel initiatieven door het parlement zal kunnen loodsen. 'De regering had al geen volstrekte meerderheid in het parlement. Ze moest sowieso op zoek naar de steun van andere fracties', relativeerde Elsa Artadi, de woordvoerster van de Catalaanse bestuursploeg, dinsdag.

'Deze episode betekent niet dat ERC en JxCat het niet meer met elkaar kunnen vinden. Het bewijst enkel dat de twee parlementsfracties er andere meningen op nahouden', stelde ze.

Vervroegde verkiezingen?

Torra en co. zullen, om diverse redenen, alles in het werk stellen om vervroegde regionale verkiezingen te voorkomen. In de eerste plaats zijn de onafhankelijkheidspartijen de voorbije weken heel wat krediet kwijtgespeeld bij de publieke opinie door het spektakel rond de vervanging van de opgesloten en gevluchte verkozenen.

Daarnaast vinden in mei volgend jaar al gemeenteraads- en Europese verkiezingen plaats in Spanje. Vervroegde nationale verkiezingen vallen ook niet helemaal uit te sluiten. Catalonië wil zoveel mogelijk uit dat electorale gewoel blijven.