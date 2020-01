Catalaans parlement schaart zich achter premier Torra

Volgens de nationalistische verkozenen is de beslissing van de Spaanse verkiezingscommissie om de Catalaanse regeringsleider zijn parlementszitje af te nemen een 'poging tot staatsgreep'.

Het Catalaanse parlement blies zaterdagavond op vraag van de Catalaanse premier Quim Torra verzamelen voor een buitengewone zitting. Een meerderheid van de parlementsleden schaarde zich achter Torra. Er werd ook een resolutie goedgekeurd waarin gewag wordt gemaakt van een 'poging tot staatsgreep' door de Spaanse verkiezingscommissie.

Torra, een partijgenoot van Carles Puigdemont, had vrijdagavond een opdoffer te verwerken gekregen. De Spaanse verkiezingscommissie besliste met zeven stemmen tegen zes hem zijn zetel in het Catalaanse parlement af te nemen en zo de weg te effenen naar zijn afzetting. Volgens het orgaan in Madrid drong actie zich op omdat het Spaanse hooggerechtshof Torra vorige maand veroordeeld had wegens ongehoorzaamheid.

Politieke neutraliteit

De kwestie gaat terug tot het voorjaar van 2019. In de aanloop naar de Spaanse parlementsverkiezingen van april 2019 had de Spaanse verkiezingscommissie Torra bevolen steunbetuigingen voor de opgesloten Catalaanse politici van zijn ambtswoning te verwijderen.

Door de stemmingen in het Catalaanse parlement lijkt Torra vooralsnog gewoon premier te kunnen blijven tot het Spaanse hooggerechtshof zijn beroep tegen zijn veroordeling wegens ongehoorzaamheid behandeld heeft.

Volgens het orgaan schonden de spandoeken en gele linten de 'politieke neutraliteit in verkiezingstijd'. De Catalaanse premier legde het bevel evenwel naast zich neer. 'Ik vertolk enkel de mening van een meerderheid van de Catalanen', repliceerde hij. Hij betwistte ook de bevoegdheid van de Spaanse verkiezingscommissie, een orgaan dat bestaat uit leden van het Spaanse hooggerechtshof en academici.

Maar het Spaanse hooggerechtshof volgde de redenering vorige maand niet en besliste dat Torra 18 maanden geen enkele politieke of openbare functie kon uitoefenen. Omdat de Catalaanse premier in beroep ging, kon hij voorlopig aanblijven.

Spaanse verkiezingscommissie

Tot ongenoegen van de rechtse partijen in Spanje. Die eisten dat Torra onmiddellijk opstapte en trokken naar de Spaanse verkiezingscommissie. Waar ze vrijdagavond hun slag thuis haalden.

Dat is een van de meest repressieve instellingen van de Spaanse staat. Ze handelen in opdracht en eigenen zich zomaar functies toe. Hun beslissing van vrijdag is een poging tot staatsgreep in Catalonië. Quim Torra Catalaanse premier

Tijdens de buitengewone parlementaire zitting van zaterdagavond betwistten de nationalistische partijen nog eens de bevoegdheid van de Spaanse verkiezingscommissie. 'Enkel het Catalaanse parlement kan een parlementslid zijn zetel afnemen en een premier uit zijn functie zetten', klonk het unisono.

Ook de socialisten en Catalunya en Comú, dat aanleunt bij het radicaal-linkse Unidas Podemos, betwijfelden of de leden van de verkiezingscommissie in Madrid wel de macht hebben om over het lot van Catalaanse verkozenen te beslissen.

Staatsgreep

In zijn tussenkomst viel Torra zwaar uit naar de Spaanse verkiezingscommissie. 'Dat is een van de meest repressieve instellingen van de Spaanse staat. Ze handelen in opdracht en eigenen zich zomaar functies toe. Hun beslissing van vrijdag is een poging tot staatsgreep in Catalonië', fulmineerde hij.

Schermvullende weergave Voor het Catalaanse parlement verzamelden zich zaterdagavond voorstanders van onafhankelijkheid om hun steun te betuigen aan premier Quim Torra. ©REUTERS

Na een urenlang debat schaarde een meerderheid van de Catalaanse parlementsleden zich achter Torra. Behalve van de nationalistische partijen kreeg hij de steun van Catalunya en Comú. 'Om het Catalaanse zelfbestuur en het premierschap te verdedigen. Want die zijn in gevaar door de beslissing van de Spaanse verkiezingscommissie', klonk het bij radicaal-links.

De nationalistische partijen - Junts per Catalunya van Torra en Puigdemont, het links-nationalistische ERC en het kleine, antikapitalistische CUP - keurden ook een resolutie goed waarin ze gewag maken van een 'poging tot staatsgreep' door de Spaanse verkiezingscommissie.

Spaanse coalitieregering

Door de stemmingen in het Catalaanse parlement lijkt Torra vooralsnog gewoon premier te kunnen blijven tot het Spaanse hooggerechtshof zijn beroep tegen zijn veroordeling wegens ongehoorzaamheid behandeld heeft.

Enkel het Catalaanse parlement kan een parlementslid zijn zetel afnemen en een premier uit zijn functie zetten. Nationalistische partijen Catalonië

De kwestie dreigde niet alleen de Catalaanse regering te doen wankelen. Ze kwam ook erg ongelegen voor Spaans premier Pedro Sánchez. Die verdedigt dit weekend zijn bestuursakkoord met Unidas Podemos in het Spaanse parlement.