Catalaans protest stuurt Spaanse voetbalkalender in de war

FC Barcelona geeft Real Madrid pas op 18 december partij in Camp Nou. De wedstrijd moest op 26 oktober plaatsvinden maar is uitgesteld door de onrust in Catalonië.

De Clásico tussen de aartsrivalen FC Barcelona en Real Madrid van 26 oktober wordt uitgesteld naar december uit vrees voor rellen in de nasleep van de veroordeling van verschillende Catalaanse leiders.

De veroordeling van zeven Catalaanse politici en twee leiders van burgerbewegingen voor onafhankelijkheid tot celstraffen van negen tot dertien jaar laat ook haar sporen na in de sportwereld. De kalendercommissie van de Spaanse voetbalbond besliste vrijdag de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid uit te stellen.

De Clásico stond gepland voor zaterdag 26 oktober. De Catalaanse en de Madrileense trots zouden elkaar dan partij geven in Camp Nou, de voetbaltempel van de azulgrana in het centrum van Barcelona.

Grote manifestatie

Maar die dag staat in de Catalaanse hoofdstad ook een grote manifestatie gepland van voorstanders van een afscheuring van Spanje. Zij zijn van plan opnieuw door de straten van Barcelona te trekken om hun ongenoegen te uiten over de uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof in het proces rond de Catalaanse onafhankelijkheid.

De gevangenis is nooit de oplossing. Die kan er enkel komen via politieke dialoog. FC Barcelona

De veroordeling van twaalf Catalaanse leiders wegens opruiing, misbruik van overheidsgeld en ongehoorzaamheid heeft de gemoederen in Catalonië de afgelopen week behoorlijk verhit. Verschillende nachten mondden vreedzame manifestaties vooral in Barcelona uit in gewelddadige clashes tussen de ordediensten en radicale groepen.

Bij die onlusten raakten tientallen mensen gewond en zijn al meer dan honderd mensen opgepakt. De actievoerders brachten ook heel wat schade toe aan de infrastructuur.

Rellen

De gewelddadige taferelen van de voorbije dagen deden LaLiga, de Spaanse Profliga, vrezen voor rellen rond de Clásico. Daarom stelde ze de twee teams eerder deze week voor de kaskraker op 26 oktober in de thuisbasis van Real, Santiago Bernabéu in Madrid, te spelen.

Maar die locatieswitch zagen de twee voetbalclubs niet zitten. Daarom stelde de kalendercommissie van de Spaanse voetbalbond vrijdag voor de match uit te stellen. Barça en Real kwamen inmiddels overeen elkaar op 18 december partij te geven in Camp Nou.

Geen stille getuige

Dat LaLiga bang was voor ongeregeldheden op 26 oktober, hoeft niet te verbazen. FC Barcelona is allesbehalve een stille getuige van het Catalaanse onafhankelijkheidsproces.

Maandag stuurde de club van Lionel Messi en Antoine Griezmann nog een communiqué uit waarin ze de celstraffen voor de Catalaanse leiders veroordeelde. 'De gevangenis is nooit de oplossing. Die kan er enkel komen via politieke dialoog', klonk het.

In de aanloop naar het omstreden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017 had het clubbestuur van FC Barcelona de acties van de Spaanse regering om die volksraadpleging te voorkomen ook meermaals veroordeeld.

Onafhankelijkheid

Het extrasportieve engagement van de Blaugranas gaat heel ver terug in de tijd, tot kort na de oprichting in 1899. Al in 1918 ijverde de club mee voor Catalaans zelfbestuur. Wie vandaag een match van FC Barcelona bijwoont in Camp Nou, kan het ook moeilijk ontgaan dat de club 'de spits van el catalanismo' is.

Schermvullende weergave Heel wat aanhangers van FC Barcelona zijn voorstander van onafhankelijkheid en maken dat in het stadion ook vaak duidelijk. Uit vrees voor rellen na de veroordeling van twaalf Catalaanse leiders is de voetbaltopper tussen Barça en Real Madrid uitgesteld. ©Photo News

Als de wedstrijd 17 minuten en 14 seconden aan de gang is, schreeuwen de socios 'Sí a la independència! (Onafhankelijkheid, ja!). Sinds de opsluiting van verschillende Catalaanse politici twee jaar geleden is daar nog een tweede politieke boodschap bij gekomen.