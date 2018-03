Catalaanse ex-minister van België naar VK

De kolonie Catalaanse politici in België is wat kleiner geworden. Ex-minister van Onderwijs Clara Ponsatí heeft ons land verlaten om weer te gaan werken in het Verenigd Koninkrijk.

'Het Catalaanse ballingschap is in het Verenigd Koninkrijk aangekomen: genietend van mijn bewegingsvrijheid als Europees burger ben ik deze week weer aan de slag gegaan op de universiteit van St. Andrews', meldde Clara Ponsatí zaterdag op sociale media.

Met dat bericht maakte de voormalige Catalaanse minister van Onderwijs een einde aan speculaties. Die waren ontstaan nadat de econome niet present getekend had voor een interview van het Catalaanse blad El Punt Avui met de Catalaanse politici in België.

Vervolging in Spanje

Ponsatí arriveerde eind oktober vorig jaar samen met de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en drie andere afgezette Catalaanse regeringsleden in ons land. Ze hadden Catalonië verlaten omdat de Spaanse justitie hen wilde vervolging wegens opruiing, rebellie en misbruik van overheidsgeld.

Volgens hen maakten ze in Spanje geen kans op een eerlijk proces. Justitie in Madrid vaardigde in eerste instantie een Europees aanhoudingsbevel uit en vroeg ons land de Catalaanse politici uit te leveren. Maar ze trok dat verzoek later weer in.

Bij de Catalaanse parlementsverkiezingen in december 2017 deed Ponsatí een gooi naar een parlementszitje voor Junts per Catalunya, de lijst van Puigdemont. Ze slaagde ook in die opzet. Maar eind januari van dit jaar maakte ze bekend haar parlementszetel op te geven.

Actief in Schotland

Voor de Barcelonese op 14 juli 2017 de portefeuille Onderwijs kreeg in de Catalaanse regering, stond ze al aan het hoofd van de School of Economics and Finance aan de University of St. Andrews in Schotland. Die functie nam ze afgelopen week dus opnieuw op.

Door het vertrek van Ponsatí naar het Verenigd Koninkrijk bevinden zich nu in drie Europese landen Catalaanse politici die door de Spaanse justitie gezocht worden. Puigdemont en zijn ex-ministers Toni Comín, Meritxell Serret en Lluís Maria Puig zitten in België en Anna Gabriel, ex-parlementslid voor de kleine, antikapitalistische partij CUP, verblijft in Zwitserland.

Geen nieuwe regering

Intussen heeft Catalonië ruim 2,5 maand na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe regering. In een poging de impasse te doorbreken zag Puigdemont begin deze maand 'tijdelijk' af van het premierschap.

Waarom kan een rechter, voor wie niemand kan stemmen, beslissen dat Jordi Sànchez niet geïnstalleerd kan worden door een democratisch verkozen parlement? Carles Puigdemont Afgezette Catalaanse premier

Hij schoof Jordi Sànchez, de nummer twee op zijn lijst, naar voren als zijn vervanger. Maar die zit sinds 16 oktober in een Madrileense cel op beschuldiging van opruiing en rebellie.

Het Spaanse hooggerechtshof besliste vrijdag dat Sànchez de gevangenis niet mag verlaten om de parlementszitting over zijn installatie als regeringsleider bij te wonen. Tot woede van Puigdemont.

Democratie

'Is een rechter belangrijker dan twee miljoen Catalanen? Waarom kan een rechter, voor wie niemand kan stemmen, beslissen dat Jordi Sànchez niet geïnstalleerd kan worden door een democratisch verkozen parlement?', vroeg de ex-premier zich af.

Hoelang kan dit nog voortduren in Europa? Carles Puigdemont Afgezette Catalaanse premier

'Over wat voor democratie praten we? Waarvoor hebben we verkiezingen gehad als een rechter toch beslist?', ging hij voort.

Puigdemont haalde ook nog eens uit naar de passiviteit van de Europese leiders. 'Hoelang kan dit nog voortduren in Europa?'

Europees hof

Hoe het voort moet in Catalonië is onduidelijk. De Catalaanse parlementsvoorzitter besliste vrijdagavond naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen om aan te klagen dat Sànchez de cel niet uit mag om als premier geïnstalleerd te worden.