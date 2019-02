Catalaanse ex-vicepremier: 'Voel me politieke gevangene'

Op het proces tegen de Catalaanse leiders betoogde Oriol Junqueras dat 'stemmen geen misdrijf is'. 'Een referendum met geweld proberen te verhinderen is dat wel', luidde het, verwijzend naar het optreden van de Spaanse ordetroepen tijdens het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017.

In het Spaanse hooggerechtshof in Madrid vindt donderdag de derde dag plaats van het proces tegen de twaalf Catalaanse leiders. Tien politici en twee leiders van nationalistische burgerbewegingen staan er sinds dinsdag terecht vanwege hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces.

Naar de zitting van donderdag was met veel belangstelling uitgekeken. Want vanaf nu komen de beklaagden aan het woord. De voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras, de hoofdbeklaagde bij afwezigheid van toenmalig premier Carles Puigdemont, kwam als eerste aan de beurt.

Politieke gevangene

De voorzitter van de links-nationalistische partij ERC greep de zitting aan om te benadrukken dat hij zich 'een politieke gevangene voelt'. 'Dit is een politiek proces. Daarom weiger ik te antwoorden op de vragen van het openbaar ministerie', stak hij van wal.

Junqueras betoogde dat het recht op zelfbeschikking volgens hem de toepassing is van een democratisch principe. 'We hebben er altijd de voorkeur aan gegeven een politieke uitweg te zoeken uit deze kwestie', klonk het.

Omdat de toenmalige Spaanse regering volgens hem weigerde de dialoog aan te knopen met de Catalaanse bestuursploeg, was de organisatie van een referendum over onafhankelijkheid de enige optie. 'Stemmen in een referendum is geen misdrijf, streven naar onafhankelijkheid evenmin.'

Vreedzame manifestaties

De Spaanse justitie beschuldigt Junqueras van rebellie en het misbruik van overheidsgeld. De ex-vicepremier weerlegde dat. 'Van de misdrijven die ze ons in de schoenen proberen te schuiven, hebben we er geen een gepleegd. We gebruikten geen overheidsgeld voor de organisatie van het referendum', luidde het.

'Onze manifestaties waren ook altijd vreedzaam. Dat zeggen alle media ter wereld. We hebben geweld steeds verworpen en zullen dat altijd blijven doen', ging Junqueras voort.

De ERC-leider, die 25 jaar cel riskeert en al maanden in voorarrest zit, speelde de bal terug. 'Stemmen in een referendum is geen misdrijf. Maar een volksraadpleging met geweld proberen te verhinderen is dat wel', stelde hij, verwijzend naar het optreden van de Spaanse ordetroepen tijdens het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017.