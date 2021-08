Catalaanse hoofdpijn

Levert Schotland, waar het nationalistische vuur fel wakkert, de Catalaanse separatiste Clara Ponsatí uit aan Spanje?

Een sheriff in Edinburgh - zo heten Schotse rechters nu eenmaal - moet zich vandaag nogmaals uitspreken of een Catalaanse econome, die nochtans in België woont, uitgeleverd mag worden aan Spanje, nadat het Europees Parlement, waarmee het Britse gerecht sinds de brexit geen banden meer onderhoudt, haar immuniteit heeft afgenomen. Veel complexer moeten vraagstukken over nationalisme en de democratische rechtstaat echt niet worden.

Clara Ponsatí Obiols, als speltheoretica sowieso gespecialiseerd in hersenbrekende kansberekeningen, doceert al enkele jaren aan de Schotse universiteit van St. Andrews. In 2017 werd ze ook minister van Onderwijs in de Catalaanse deelstaatregering van Carles Puigdemont. Waarna alle ellende begon.

Ponsatí en co. organiseerden dat najaar een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid - illegaal volgens de Madrileense inquisitie. Sindsdien wordt de econome beticht van opruiing - in Spanje betekent dat zoveel als landverraad - en riskeert ze een celstraf tot 15 jaar. Zelf spreekt ze van 'politiek gemotiveerde vervolging'.

Puigdemont, minister van Gezondheid Toni Comín en Ponsatí vluchtten dan maar naar België. In 2019 raakten ze verkozen in het Europees Parlement - ironisch genoeg omdat Spanje vijf extra zetels kreeg toen de brexitminnende Britten Brussel verlieten. Voortaan had Ponsatí politieke onschendbaarheid. En elke Schotse sheriff een excuus om het Europese arrestatiebevel dat het Spaanse gerecht had uitgevaardigd, weg te wimpelen.

Dat veranderde dit voorjaar nog maar eens. Het Europees Parlement trok de onschendbaarheid van Puigdemont, Comín en Ponsatí in. Vorige maand oordeelde het Europees Hof van Justitie in beroep die beslissing niet te schorsen, al moet de zaak wel nog ten gronde behandeld worden.