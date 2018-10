Catalaanse leider stelt premier Spanje ultimatum

Quim Torra eist tegen november een 'voorstel over de uitoefening van het Catalaanse zelfbeschikkingsrecht'. Anders dreigen de Catalaanse nationalisten de Spaanse regering ten val te brengen.

In Spanje lopen de spanningen tussen de Spaanse en de Catalaanse regering zienderogen op. Het gehakketak bereikte dinsdag een voorlopige climax. De Catalaanse premier, Quim Torra, dreigde ermee zijn steun aan Spaans premier Pedro Sánchez in te trekken als die tegen november niet met een voorstel komt over de toekomst van Catalonië.