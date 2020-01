Catalaanse nationalisten helpen Sánchez in het zadel

Als alles volgens planning verloopt, heeft Spanje op 7 januari zijn eerste coalitieregering op nationaal niveau.

In Spanje waren vele ogen donderdagavond op de Carrer de Calàbria in Barcelona gericht. En dat had deze keer niets te maken met protestacties van voorstanders van Catalaanse onafhankelijkheid. Integendeel, op de hoofdzetel van Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) bogen meer dan 200 leden zich over het lot van Spaans premier Pedro Sánchez.

De socialist kwam op 10 november als winnaar uit de parlementsrace in de vierde economie van de eurozone. Maar hij kreeg verre van voldoende steun om alleen te besturen. Al snel klopte de leider van de PSOE af op een deal met het radicaal-linkse Unidas Podemos. Maar de twee partijen bezetten samen amper 155 van de 350 parlementszetels.

Catalaanse links-nationalisten

Om uit de startblokken te kunnen schieten trachtten Sánchez en co. een resem kleinere regionale partijen uit Galicië, Cantabrië, de Canarische Eilanden, Baskenland en Teruel te paaien. Maar zijn principeakkoord met Unidas Podemos stond of viel toch vooral met de steun van ERC, die 13 zetels in het Spaanse parlement heeft.

Volgende stappen 4 januari: Pedro Sánchez leest zijn beleidsverklaring voor in het Spaanse parlement. Daarna volgt een debat. 5 januari: Eerste vertrouwensstemming. Sánchez bijt wellicht in het zand want hij heeft geen volstrekte meerderheid. 7 januari: Tweede vertrouwensstemming. Met de (gedoog)steun van een resem kleine regionale partijen raakt Sánchez normaal in zadel. 10 januari: Wellicht houdt de eerste coalitieregering op nationaal niveau haar eerste ministerraad.

En dus onderhandelden de socialisten de voorbije weken intensief met vertegenwoordigers van de Catalaanse links-nationalistische partij. Die gesprekken mondden uit in een pact. Over de inhoud lekte vooralsnog heel weinig uit.

Waarnemers gaan er wel van uit dat de PSOE toezeggingen deed over het Catalaanse conflict. Wellicht gaan het Spaanse en het Catalaanse niveau weer praten over een politieke oplossing voor de crisis.

Voor een groot deel van de ERC-leden volstaan de socialistische beloftes om Sánchez in het zadel te helpen. Als de Spaanse premier over enkele dagen het vertrouwen vraagt in het parlement, zal de links-nationalistische partij zich onthouden.

Eerste coalitieregering

Loopt alles volgens planning, dan tekent Sánchez volgende week voor een primeur. Voor het eerst sinds de terugkeer van de democratie ruim vier decennia geleden krijgt Spanje op nationaal niveau een coalitieregering.

Sánchez en Pablo Iglesias, de leider van Unidas Podemos, zijn vastbesloten de vierde economie van de eurozone een linksere koers te laten varen. Wie meer dan 130.000 euro inkomsten per jaar heeft, krijgt binnenkort een forsere belastingfactuur.

Ook de vennootschapstaks stijgt. Vooral banken en energiebedrijven lopen in het vizier van de nieuwe regering. Daarnaast is het kabinet-Sánchez van plan het minimumloon de volgende jaren op te trekken tot 1.200 euro. En ze gaat de arbeidsmarkthervorming weer afzwakken.