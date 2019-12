Catalaanse nationalisten kapen Clásico

De supporters van FC Barcelona vroegen de Spaanse regering via een groot spandoek in Camp Nou om met de Catalaanse leiders rond de tafel te gaan zitten.

Tijdens de voetbalklassieker tussen FC Barcelona en Real Madrid scandeerden tienduizenden fans van de Catalaanse voetbaltrots 'onafhankelijkheid' en 'vrijheid politieke gevangenen'. In de buurt van het stadion kwam het tot rellen.

In de Catalaanse hoofdstad Barcelona stonden de zenuwen woensdagavond strak gespannen. In Camp Nou gaven de aartsrivalen FC Barcelona en Real Madrid elkaar immers partij. De sportieve inzet was niet miniem. Wie na 90 minuten voetbal aan het langste eind trok, veroverde de leidersplaats in de Primera División, de hoogste Spaanse voetbalklasse.

Voor het leeuwendeel van de ordediensten en de autoriteiten was de sportieve uitkomst van de Clásico voor een keer van ondergeschikt belang. Slechts een vraag hield hen bezig: zou de wedstrijd zonder rellen verlopen?

Tsunami Democràtic

De vrees voor ongeregeldheden was groot nadat Tsunami Democràtic, een pro-onafhankelijkheidsplatform, aanhangers op 10 december opgeroepen had de voetbalklassieker aan te grijpen om hun politieke eisen kracht bij te zetten: de vrijlating van de negen Catalaanse leiders die op 14 oktober tot celstraffen veroordeeld zijn en een dialoog tussen de Spaanse en de Catalaanse regering die uitmondt in een volwaardig onafhankelijkheidsreferendum.

Schermvullende weergave De Catalaanse onafhankelijkheidsvlaggen kleurden de supportersvakken. ©AFP

Vier uur voor de aftrap troepten de eerste manifestanten al samen in de buurt van de voetbaltempel. Ze zwaaiden met Catalaanse onafhankelijkheidsvlaggen en spandoeken waarop ze Spanje opriepen 'aan de tafel te gaan zitten en te praten'.

Die bede viel in het stadion ook te lezen op een groot spandoek. Voor en tijdens de match scandeerden tienduizenden socios leuzen als 'vrijheid politieke gevangenen' en 'onafhankelijkheid' terwijl de onafhankelijkheidsvlaggen de supportersvakken kleurden.

Zwarte strandballen

Tsunami Democràtic had zijn aanhangers ook aangepord zwarte strandballen Camp Nou binnen te smokkelen en die massaal op het veld te gooien. Zo wilden ze het 'hardhandige politieoptreden' aanklagen tijdens de protesten na de veroordeling van de Catalaanse leiders. De zwarte ballen zouden de politiekogels symboliseren.

Het Barcelona-bestuur stelde evenwel alles in het werk om die actie in de kiem te smoren. Als de scheidsrechter de match zou moeten stilleggen door de strandballen, dreigde immers een fikse straf voor de thuisploeg. Barça trommelde dan ook 2.000 veiligheidsmensen uit de privésector op om supporters bij de ingang te screenen. Niet zonder succes. Want van een immense strandballenregen was in het stadion geen sprake.

Buiten het stadion verliepen de protestacties minder vreedzaam. De toestand liep uit de hand toen voorstanders van onafhankelijkheid slaags raakten met leden van de Boixos Nois, een radicale supportersbeweging van Barça.

De ordediensten voerden charges uit om de twee groepen uit elkaar te drijven. Net als tijdens de protesten na de uitspraak in het proces tegen de Catalaanse leiders in oktober werden hier en daar brandjes gesticht.