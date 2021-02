'Catalaanse nationalisten verstevigen meerderheid'

De Catalaanse parlementsverkiezingen zijn uitgedraaid op een nek-aan-nekrace. De socialistische PSC kreeg volgens de exitpolls de meeste stemmen achter zich maar het links-nationalistische ERC haalt nipt meer zetels. Alle nationalistische partijen samen veroveren meer zetels dan in 2017.

Zo'n 5,5 miljoen Catalanen konden zondag naar de stembus trekken om, vroeger dan gepland, 135 nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen. De stembusslag drong zich op omdat het regioparlement er in het najaar van 2020 niet in geslaagd was een opvolger te kiezen voor premier Quim Torra. Die functie was vacant geworden nadat het Spaanse hooggerechtshof de partijgenoot van Carles Puigdemont zijn parlementszitje afgepakt had wegens ongehoorzaamheid.

Een zweem van onzekerheid hing de afgelopen weken rond de electorale race. Pas op 28 januari werd de verkiezingsdatum definitief geprikt. De coronapandemie dwong de partijen ook creatief te zijn in het campagne voeren.

Omdat de 7,8 miljoen Catalanen de gemeentegrenzen enkel voor essentiële verplaatsingen mogen oversteken, zetten heel wat partijen de afgelopen twee weken in op virtuele meetings en verspreidden ze spotjes via sociale media. Huis-aan-huisbezoeken maakten plaats voor telefonische 'bezoeken'.

Nek-aan-nekrace

Zoals verwacht draaide de parlementsrace uit op een nek-aan-nekrace tussen drie partijen: de socialistische Partit dels Socialistes (PSC), het links-nationalistische Esquerra Republicana (ERC) en het centrumrechtse Junts per Catalunya van Carles Puigdemont.

Schermvullende weergave De socialist Salvador Illa. ©EPA

Volgens de exitpolls wist de PSC 24,5 procent van de kiezers te verleiden. ERC zou stranden op 24,3 procent van de stemmen. Omdat in de provincie Barcelona, waar de socialisten traditioneel sterk scoren, minder zetels per kiezer verdeeld worden, sleept ERC meer zetels in de wacht volgens de prognoses.

De links-nationalisten zouden 36 tot 38 vertegenwoordigers krijgen in het nieuwe parlement, tegenover 34 tot 36 voor de PSC. In 2017 had ERC het vertrouwen gekregen van 21,38 procent van de kiezers. Die score was toen goed voor 32 zitjes in het halfrond in Barcelona.

Opmars

De PSC boekte flink wat stemmenwinst. Bij de vorige regioverkiezingen was de Catalaanse tak van de socialistische partij nog gestrand op 13,86 procent van de stemmen, of 17 zetels.

De partij begon aan een opmars in de peilingen nadat Spaans premier Pedro Sánchez eind vorig jaar beslist had Salvador Illa, zijn minister van Volksgezondheid en het gezicht van de Spaanse coronastrijd, als kandidaat-premier uit te spelen in Catalonië.

Als de werkelijke uitslag de prognoses benadert, versterken de nationalisten hun vertegenwoordiging in het Catalaanse parlement.

De PSC profiteerde ook van het feit dat het onafhankelijkheidsstreven momenteel voor heel wat Catalanen ondergeschikt is aan de door corona veroorzaakte economische en sociale crisis.

De derde kanshebber op de zege, Junts per Catalunya, zou volgens de exitpolls 20,5 procent van de kiezers achter zich gekregen hebben. Die score levert de partij wellicht 30 tot 33 zetels op. Ruim drie jaar geleden klokte de partij af op 21,66 procent van de stemmen en 34 zetels.

Volstrekte meerderheid

Als de exitpolls het bij het rechte eind hebben, grijpen ERC en Junts in het minst optimistische scenario net naast een volstrekte meerderheid van 68 zetels. Maar met de steun van een derde nationalistische partij, CUP, zouden ze die kaap wel ronden.

De antikapitalistische beweging zou 7 zetels in de wacht slepen (+3). Het rechtse PDeCAT, dat zich onlangs afscheurde van Junts, schommelt in de exitpolls tussen 0 en 2 zetels. Als de werkelijke uitslag de prognoses benadert, versterken de nationalisten hun vertegenwoordiging in het Catalaanse parlement.

6 zetels Ciudadanos zou stranden op 6 tot 7 zetels, tegenover 36 bij de vorige verkiezingen in 2017.

In het verliezende kamp zit Ciudadanos. De centrumrechtse partij zou 6 tot 7 zetels krijgen in het nieuwe parlement. In 2017 was de partij, die zich fel kant tegen Catalaanse onafhankelijkheid, nog de grote winnaar met 36 zetels.

En Comú Podem, de Catalaanse tak van het radicaal-linkse Unidad Podemos, krijgt wellicht een kleine tik. De partij zou op 6 tot 7 zitjes stranden, tegenover 8 in 2017. De rechtse Partido Popular (PP) zou zijn vier zetels behouden.

Maar tot tevredenheid zal die score partijleider Pablo Casado niet stemmen. De PP wordt voorbijgesneld door het extreemrechtse VOX. Die partij doet volgens de exitpolls zijn intrede in het parlement met 6 tot 7 vertegenwoordigers.

Regeringsvorming

Op basis van de exitpolls lijken op papier slechts twee opties haalbaar bij de regeringsvorming: een nieuw verstandshuwelijk tussen ERC en Junts, eventueel aangevuld met de CUP of PDeCAT, of een linkse coalitie van ERC met de PSC.

Geen van beide scenario's is evident. Tijdens de campagne presenteerde ERC zich als het enige geloofwaardige alternatief voor de PSC. Net als de andere nationalistische partijen ondertekende Esquerra vorige week een pact waarin ze zich ertoe verbond niet in een regering met Illa en co. te stappen.