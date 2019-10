Catalaanse nationalisten zoeken verwoed tweede adem

Twee jaar na het omstreden onafhankelijkheidsreferendum pogen de Catalaanse nationalisten hun strijd om zelfbestuur nieuw leven in te blazen. Madrid staat klaar om in te grijpen.

Catalonië was dinsdag weer in de greep van het onafhankelijkheidsstreven. Met evenementen in de hele regio stonden voorstanders van een afscheuring van Spanje stil bij het omstreden referendum dat de vierde economie van de eurozone twee jaar geleden niet alleen enorm polariseerde maar ook in haar grootste politieke en institutionele crisis stortte sinds het einde van de dictatuur van Francisco Franco ruim vier decennia geleden.

De grootste demonstratie vond dinsdagavond plaats in Barcelona. Duizenden mensen trokken van de Plaça de Catalunya naar het Institut Jaume Balmes, een van de stembureaus waar de Spaanse politie op 1 oktober 2017 hardhandig optrad tegen kiezers.

Blokkering

Twee jaar later verdeelt het thema de maatschappij nog altijd hopeloos. Het dossier heeft ook de politieke wereld gespleten. Met een complete blokkering van het Catalaanse en het Spaanse politieke apparaat tot gevolg. Verdeeldheid over de Catalaanse kwestie heeft er zelfs mee toe geleid dat de Spanjaarden op 10 november voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus trekken om een nieuw parlement te kiezen.

Als de onafhankelijkheidsbeweging wetten overtreedt, zullen we niet aarzelen Catalonië weer onder de voogdij van Madrid te plaatsen. Pedro Sánchez Spaans premier

De kans dat de verkiezingscampagne net als dit voorjaar gekaapt wordt door het dossier-Catalonië is aanzienlijk. Want de Catalaanse nationalisten zetten alle zeilen bij om hun strijd voor onafhankelijkheid, na maandenlang onderling gekibbel over de te volgen strategie, nieuw leven in te blazen.

‘We moeten de spirit van 1 oktober 2017 en de dagen daarvoor en daarna terugvinden. Want die spirit hebben we nodig om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en de weg te bewandelen naar de Catalaanse republiek, die er zeker komt en waaraan we samen willen bouwen’, zei Pere Aragonès, de Catalaanse vicepremier, dinsdag.

Uitspraak proces

Dat de voorstanders van zelfbestuur het vuur net nu weer proberen op te poken, hoeft niet te verbazen. Tegen midden oktober valt wellicht de uitspraak in het proces tegen twaalf Catalaanse politieke en sociale leiders. Van half februari tot midden juni stonden zij voor het hooggerechtshof in Madrid terecht voor hun rol in het onafhankelijkheidsproces. Ze riskeren jarenlange celstraffen voor rebellie, opruiing, misbruik van overheidsgeld en ongehoorzaamheid.

De Catalaanse nationalisten gaan ervan uit dat de meeste opgesloten politici een veroordeling oplopen. Ze hopen dat de vonnissen tot zo’n grote verontwaardiging leiden onder de bevolking dat die weer massaal de straat optrekt om haar ongenoegen te uiten.

‘Een veroordeling van onze politieke en sociale leiders zou de grootste aanval op onze fundamentele rechten betekenen. We roepen de burgers op in dat scenario massaal te reageren via een vreedzame strijd en via burgerlijke ongehoorzaamheid’, stelde David Fernandez van de kleine antikapitalistische partij CUP. Het nationalistische kamp zou onder meer dagenlang wegen in de regio willen blokkeren. Voor 11 oktober staat ook een staking gepland.

Ongehoorzaamheid

Het Catalaanse parlement keurde vorige week al een resolutie goed die acties van burgerlijke en institutionele ongehoorzaamheid steunt na een veroordeling van de twaalf leiders. Het nationalistische kamp schaarde zich ook achter een tekst die de Spaanse regering oproept de Catalaanse politici na een schuldigverklaring amnestie te verlenen.

De stemming doet de liberalen en de conservatieven steigeren. De liberale Ciudadanos diende als reactie een motie van wantrouwen in tegen de Catalaanse regering. De Partido Popular dringt er bij de Spaanse premier Pedro Sánchez dan weer op aan per direct de controle over de Catalaanse financiën over te nemen.