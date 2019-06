Catalaanse politici geven ongehoorzaamheid toe op proces

De rechter doet in de herfst een uitspraak in het proces rond het onafhankelijkheidsstreven.

Voor het Madrileense hooggerechtshof vinden dinsdag en woensdag de slotpleidooien plaats in het proces tegen twaalf Catalaanse leiders. Na 53 sessies en meer dan 430 tussenkomsten van getuigen en deskundigen pleiten verschillende politici schuldig aan ongehoorzaamheid maar niet aan rebellie, opruiing of misbruik van overheidsgeld.

'Mijn cliënten legden in de aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017 resoluties van het hooggerechtshof naast zich neer. Dus ja, ze waren ongehoorzaam', stelde Andreu Van den Eynde, de advocaat van hoofdbeklaagde Oriol Junqueras en ex-minister van Buitenlandse Zaken Raül Romeva. 'Maar ze maakten zich niet schuldig aan rebellie want van geweld was geen sprake.'