Catalaanse premier Torra riskeert ontzetting uit ambt

De bal was op 11 maart dit jaar aan het rollen gegaan. Die dag gaf de Spaanse verkiezingscommissie Quim Torra 48 uur om alle Catalaanse onafhankelijkheidsvlaggen en alle gele linten van de overheidsgebouwen in Barcelona te halen.

De maatregel drong zich volgens haar op 'om de institutionele neutraliteit te garanderen in de aanloop naar de lokale en Europese verkiezingen van 26 mei'. De gele linten veroorzaakten de voorbije jaren al verschillende keren heibel in Catalonië.

Opgesloten politici

De Catalaanse nationalisten hangen die op en dragen ze op hun kleding om de vrijlating te eisen van de Catalaanse leiders die sinds het najaar van 2017 in de cel zitten voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces. 'De esteladas en de gele linten zijn partijpolitieke symbolen, gelinkt aan een bepaalde ideologische en politieke strekking', betoogde de Spaanse verkiezingscommissie. 'Daarom moeten ze weg.'

De Catalaanse premier Quim Torra legde het bevel naast zich neer. 'Ik gehoorzaamde niet omdat het om een illegale opdracht ging van een instelling die niet bevoegd was. Die vlaggen en gele linten hangen daar op verzoek van de Catalaanse burgers', stelde de opvolger van Carles Puigdemont in mei voor het Catalaanse hooggerechtshof.

Veroordeling

De kans is niet onbestaande dat er een veroordeling komt. Een andere voormalige Catalaanse premier, Artur Mas, is in maart 2017 veroordeeld voor ongehoorzaamheid omdat hij op 9 november 2014 een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid georganiseerd had.