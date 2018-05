Catalaanse premier deblokkeert regeringsvorming

Quim Torra heeft dinsdagavond vier nieuwe ministers voorgedragen voor zijn regeringsploeg. Geen van hen heeft juridische besognes. In principe staat niets de benoeming van het kabinet nog in de weg.

Ruim vier maanden nadat de Catalanen naar de stembus trokken om een nieuw parlement te kiezen, lijkt de nieuwe bestuursploeg dan toch uit de startblokken te kunnen schieten. De Catalaanse premier Quim Torra deed dinsdagavond een poging om de politieke impasse te doorbreken.

De nationalistische hardliner droeg Àngels Chacón, Alba Vergés, Damià Calvet en Laura Borràs voor als ministers. Hij kwam met die nieuwe namen op de proppen nadat de Spaanse premier geweigerd had de benoeming goed te keuren van twee Catalaanse politici die in een Madrileense cel zitten en twee collega's die in Brussel verblijven.

Rajoy had altijd gezegd dat hij pas zijn zegen zou geven aan de nieuwe Catalaanse regeringsploeg als die bestond uit mensen die geen problemen hebben met justitie. Pas na de aanstelling van de nieuwe Catalaanse regering wil de Spaanse regering bekijken of ze Catalonië zijn autonomie teruggeeft.

Onder vuur

Maar Madrid zal de daden van de nieuwe regeringsploeg in Barcelona met argusogen volgen. Tijdens het debat over zijn aanstelling in het Catalaanse parlement gaf Torra aan te blijven streven naar een onafhankelijk Catalonië.

Rajoy verklaarde zich al bereid de controle over de regio weer over te nemen zodra Torra en co. wetten met voeten treden. De mogelijke doorbraak in het Catalaanse dossier komt er op een moment dat de Spaanse premier op nationaal vlak onder vuur ligt.