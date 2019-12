Catalaanse premier uit functie gezet wegens ongehoorzaamheid

Quim Torra mag van het Catalaanse hooggerechtshof anderhalf jaar geen politiek ambt bekleden omdat hij weigerde steunbetuigingen voor de opgesloten Catalaanse politici van zijn ambtswoning te verwijderen.

De Catalaanse nationalisten zitten donderdag op een rollercoaster. Nadat een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de immuniteit van ex-vicepremier Oriol Junqueras ze donderdagmorgen in euforie had doen uitbarsten, volgde tegen de middag een domper.

Het Catalaanse hooggerechtshof besliste de leider van de regionale regering, Quim Torra, uit zijn functie te zetten. 'Anderhalf jaar kan hij geen politieke functie bekleden', luidt het. De maatregel drong zich volgens de instelling op omdat de vertrouweling van ex-premier Carles Puigdemont zich schuldig maakte aan ongehoorzaamheid.

Spandoek en gele linten

De zaak gaat terug tot het voorjaar van 2019. In de aanloop naar de Spaanse parlementsverkiezingen van 28 april riep de Spaanse verkiezingscommissie Torra op om van zijn ambtswoning in Barcelona een spandoek en gele linten te verwijderen.

Ja, ik was ongehoorzaam. De verkiezingscommissie was niet bevoegd me een dergelijke verplichting op te leggen. Quim Torra Catalaanse premier

Volgens de electorale instantie schond de Catalaanse premier met die symbolen de politieke neutraliteit in verkiezingstijd. Het spandoek en de gele linten riepen op tot de vrijlating van de opgesloten Catalaanse politici.

Torra weigerde gehoor te geven aan die oproep. Hij beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en zei dat hij de mening verdedigde van een meerderheid van de Catalaanse burgers.

Ongehoorzaamheid

De uitspraak van donderdag is geen verrassing. In de rechtbank had Torra enkele weken geleden schuldig gepleit aan ongehoorzaamheid. 'Ja, ik was ongehoorzaam. De verkiezingscommissie was niet bevoegd om me een dergelijke verplichting op te leggen', klonk het.

18 geen politieke functie Het Catalaanse hooggerechtshof stelt dat Quim Torra anderhalf jaar geen politieke functie mag bekleden.

Toch moet de Catalaanse premier niet meteen zijn kantoor leegmaken. Hij kan in beroep gaan tegen de uitspraak van het Catalaanse hooggerechtshof. Zolang de zaak niet definitief afgehandeld is, kan hij zijn functie uitoefenen.

Als in die periode nieuwe regionale verkiezingen in Catalonië plaatsvinden, kan Torra zich wel geen kandidaat stellen. Hij krijgt ook een boete van 30.000 euro.

Cruciale fase

De uitspraak valt op een moment dat de Spaanse regeringsvorming in een cruciale fase zit. Socialistisch premier Pedro Sánchez sloot nog geen 48 uur na de stembusslag van 10 november een voorakkoord met het radicaal-linkse Unidas Podemos.

De Catalaanse premier moet niet meteen zijn kantoor leegmaken. Hij kan in beroep gaan tegen de uitspraak van het Catalaanse hooggerechtshof.

Maar samen hebben ze geen meerderheid in het parlement. De leider van de PSOE moet vooral op de steun van verschillende kleinere regionale partijen rekenen om in het zadel te geraken. De sleutel voor de formatie ligt in handen van de Catalaanse nationalisten.

Sánchez kijkt erg nadrukkelijk naar de links-nationalistische ERC, de partij van ex-vicepremier Oriol Junqueras. Die is erg op haar hoede om Sánchez en co. te veel tegemoet te komen. De partij vreest de rekening gepresenteerd te krijgen bij een Catalaanse stembusslag.